宏福苑聽證會｜綜合14名消防人員證供　重組43小時救火關鍵時刻

大埔宏福苑大火獨立委員會周五（24日）舉行第19場聽證會，連日來14名各級消防員，包括消防處處長楊恩健已作供完畢。他們形容宏福苑當日火勢蔓延迅速，屬「史無前例」，滅火和救援過程不容易，初期竹枝雜物掉下，要打開「生路」攻入火場；消防栓及喉轆系統停用，令消防要抬80公斤加壓泵上樓救高層救火。消防一度部署設「橋頭堡」，令前線可以上到10樓才戴氧氣樽，減輕高層救火壓力，卻又因大火及濃煙而作罷。



消防救火的43小時，消防人員有何行動部署？救火時又有何困難及決定？一文看清大火重要時序。



11月26日

【14：51】消防接首宗報案 10分鐘火舌飄至宏泰閣

起火源頭疑為宏昌閣東面104、105號單位外光井。消防下午2時51分收到首個求助電話。由於宏福苑正進行大維修，並有消防系統關閉，消防處事前已制定救火預案，在火警時增派人手。

首批到場的消防員在接報後5分鐘到達，發現宏昌閣後門、即面向圓洲仔里的座向出現火柱，未幾火勢蔓延至正門，下午3時正火舌飄至宏泰閣。當時消防派出一部旋轉台鋼梯車，並在地面開了五條喉灌救。

【15：02】升三級火 八幢燒五幢

消防在下午3時02分升至三級火，並派出第二輛旋轉台鋼梯車。逾20分鐘後宏泰閣正門淪陷，宏盛閣、宏建閣及宏新閣也起火；當時至少100名消防員在場。消防處在總部設立處長指揮室，監察現場情況和調配資源。

【15：22】何偉豪「Mayday」呼救 半小時後被發現不省人事

下午3時22分，殉職消防員何偉豪發出「Mayday」求救信號，約半小時，何被發現倒臥在宏泰閣光井，「瞓喺燒着竹棚不省人事」，送院搶救後不治。何的呼吸器、面罩、頭盔遺在31樓走廊，獨立委員會推斷他從高處墮斃。

另一邊廂，消防接獲大量求助，在下午3時20分至38分的18分鐘內，共派出10隊搜救隊。

2025年11月26日，大埔宏福苑大火，消防員何偉豪送院時有燒傷、燻黑，之後不治殉職。（資料圖片/左朗星攝）

【15：34】火警升為四級 大廈沒火警鐘聲 消防43分鐘後始知

火警初期八座大廈均沒火警鐘聲，居民的視線亦被窗上發泡膠、外牆棚架與棚網阻隔，不知火警狀況。雖然消防車駛往宏福苑時會鳴笛，但到達後會關掉，以免影響無線電通訊。

被問能否提早疏散宏泰閣的居民？消防處副處長（行動）陳慶勇供稱，早期資源集中在滅火「開生路」，而非派員到另外幾座疏散，因當時不停有棚架、竹支燃燒及跌落，在場警員亦正協助疏散，稱「如果不打開生路，可能居民都走不到。」他又指，當時已調派260多名前線到場，但未必即時趕到現場。

約3時34分，火警升為四級，現場指揮官才發現宏福苑警鐘有問題。有消防去到宏建閣、宏新閣打破「扲手」（break glass），發現警鐘不響，此時大火已發生約43分鐘。緊急警示系統似乎成為唯一通知逃生工具，不過消防並沒啟用系統，因發出警示需要一小時時間，亦無法預計居民收到警示後的反應，憂令居民誤以為必然要離開單位，造成危險。及後宏仁閣和宏新閣警鐘曾鳴響，物管職員供稱曾打開該兩座總電掣。

2025年11月26日，宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（林振華攝）

【15：40】距離火警50分鐘 消防首入宏昌閣救三昏迷人士

由於宏昌閣不斷有竹支和雜物跌落，堵塞出入口，消防一直無法進內救援。有消防員移開竹支後嘗試上樓，但樓梯起火及有濃煙，須緊急徹離。直至下午3時40分、距離起火時間約50分鐘，消防首在大堂救出三名昏迷人士。

【16：18】7 幢大廈已起火

下午4時18分，7幢大廈都起火，消防同時宣布在七幢大廈設立入口指揮站。入口指揮主任會記錄消防員進出火場、每個氧氣樽所用的時間。接近40分鐘後，消防在宏昌閣405室發現首具女屍。

【約5時半】鋼梯救人

宏昌閣203室住戶李先生（Will）與早前作供的證人、其鄰居周志偉及太太，約下午5時半獲消防經鋼梯救援，是消防唯一一次使用鋼梯救人的個案。消防稱，當時宏昌閣因持續有雜物掉落，要水平延伸梯臂進入單位，惟礙於力學問題，他們一落鋼梯，警號燈已亮起。消防及後繼續灌救，鋼梯被燒毀，不能運作，最終手動將梯收回，才能送走。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，入夜後看到屋苑被火焰吞噬。（資料圖片/羅日昇攝）

抬80公斤手提泵上廿層 加壓水救高層火

入火場救火時，由於宏福苑的消防栓系統停用，泵車壓力亦不足以讓消防到20樓以上樓層救火，所以消防員在絕大部份大廈都經樓梯，將重約80公斤的手提泵送上十多樓，令高層可以有水。

【18：22】相隔近三小時 火警升為五級

消防稱，未升至五級時，現場調派規模已是五級火的六倍。下午6時22分升五級火後，前線人手亦不會增加，只會調動指揮架構。雖然沒增加人手，但因火警升級，增派多一部旋轉台鋼梯車，當時合共有八部鋼梯車。不過該鋼梯車只能停泊在宏仁閣附近，因大量竹枝跌落，阻礙緊急車輛通道，「最有利部署雲梯位已不存在」。

【20：59】用鋼梯上10樓設「橋頭堡」不成

晚上8時59分，消防曾打算利用鋼梯讓消防進入10樓救援，並在該樓層設「橋頭堡」作中轉站。陳慶勇解釋，消防員如在地下帶呼吸器，器樽不能供應至更高樓層，因此如在十樓有橋頭堡，可讓消防在十樓才帶呼吸器，但因用鋼梯進入時，左右單位燒得猛烈，濃煙密佈，消防也要撤退。

消防當日共收到373宗個求助個案，部分求助者致電999熱線，需等候近15分鐘才轉駁消防；亦有市民報案後50分鐘，消防才有求助紀錄。其中宏志閣和宏建閣有個案最長9小時才獲救。同日晚上，消防啟動無人機監察現場情況。

11月28日

【03：18】火警受控

11月28日凌晨3時18分，火警受控，至早上10時18分，消防停止調派人手，當時630名人員繼續向單位射水、救援及運送屍體。整場火警歷時43小時，官方公布168人死亡，其中宏泰閣釀82死，大部分死者在樓梯間被發現；宏昌閣釀81死，大部分死者是在單位內死亡。

會上披露，有求助者報案後未獲轉駁至消防，最終罹難。（見另稿）消防共派出391輛消防車、185輛救護車、逾2300人次消防及救援員，並在35個地點救出50人士，是有史以來最大出勤紀錄。

圖為4月20日大埔宏福苑情況。（資料圖片/湯致遠攝）