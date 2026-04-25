宏福苑｜宏仁閣婦偕中風夫淚別家園：噚日成晚發夢就係掘嘢

今日（25日）是大埔宏福苑上樓安排第二輪最後一天，繼續有宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。住宏仁閣26樓的陳生陳太與家人同行，夫婦倆在樓下與家園道別，由年輕親友代勞執拾。陳太愁道：「愈臨近執拾愈焦慮，雖然我唔使上樓，尋日成晚發夢就係掘嘢！」在旁的陳生因中風失去活動及說話能力，也不禁潸然淚下。



陳太指家園已燒成灰燼，但仍希望可以拾回紀念品、少量金器，更希望可以與家園道別。她說：「唔知有冇機會再上，喺樓下都希望可以道別」。她希望政府可以有合理上樓安排：「我哋6人家庭，抽到啲咩？」

火災後陳太經常感到憂鬱，雖然今日不會親自上樓，但「愈近執拾愈焦慮，噚日成晚發夢就係掘嘢」。陳生因中風未能說話表達，但聽到妻子一字一句也掉下淚來。

陳太指丈夫當日「聽到火燭就開始喊，一路喊到而家」。（翁鈺輝攝）

陳太憶述火災中當日夫婦倆在酒樓飲茶，丈夫「聽到火燭就開始喊，一路喊到而家」，提到有家人昨日對於上樓感到緊張，甚至在剛才吃早餐時也「眼紅紅」。

即使夫婦二人不上樓，亦希望可以在樓下與家園道別。（翁鈺輝攝）

住在宏仁閣26樓的陳生陳太今日與家人同行，安排了年輕親友協助收拾，他們則在樓下等待。（翁鈺輝攝）

陳太感謝傳媒報道街坊訪問，讓他們感到猶如與街坊同行，抒發情緒。她亦感謝社工提供熱切的幫助，支持她們一家人。

對於未來安排，陳太期盼政府可以安排一次居民大會，讓居民投票：「最後結果都係要離開宏福苑都好，都心甘命抵，因為呢個係我哋意願。希望政府愛民如子，有智慧、有愛心、有同理心為我哋災民去諗。」她指即使要10年重建都會等，希望政府提供多個方案讓居民選擇。

同住在宏仁閣的溫女士指，幸家中沒被燒毀，但內裡情況暫無法估計，擔心有財物被盜。她笑言自己「好貪心，乜都想拎」，包括重要文件、相片等等。

雖然家住25樓，但溫女士不擔心體力問題：「有信心，平時自己都有做運動。」她是首批購入宏福苑的居民，深感不捨。她相信政府會再次讓居民上樓：「唔理啦！一路嚟，一路行，始終都要向前」。

▼4月25日早上居民上樓情況▼