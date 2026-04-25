宏福苑｜宏仁閣住戶回家執拾　願再入住40年居所：條根種咗喺度

大埔宏福苑上樓安排進入第二輪最後一天，今日（25日）繼續是宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。其中住宏仁閣高層的麥生麥太感恩安全走出，但所有物件也留在屋內。麥太明言單位損毀不嚴重，意願是維修後再入住，但事與願違，哽咽道：「好無奈，我哋嗰條根種咗喺度，你（政府）要連根拔起呀！」



早上8時半，陸續有居民登記後上樓，各人有備而來，大背囊、帆布袋和手拉車等。其中住宏仁閣25樓的麥生麥太偕家人到場，麥太身體狀況不許可，不會上樓：「我都無能力上，爬上去咩？驚一陣要人抬我落嚟，費事累佢哋呀！」她希望家人代為檢回結婚戒指和結婚相等等。

麥太指其單位損毀不嚴重，希望返回入住：「我哋無爛無剩，你（政府）整返好畀我哋，係願意返去住，但問題政府肯唔肯做？佢唔肯做我哋都無計呀！」她含淚說：「我哋嗰條根種咗喺度，你要連根拔起。無計，好無奈！好無奈！我哋係唔想同佢（單位）告別。」

她續稱：「依家一刀切，推我哋去第二度。公屋揀樓都有三次揀啦！依家乜都無得畀我哋揀喎，樓層唔知、方向唔知、高度唔知，售樓書咩都無，點揀？點畀個業權你吖？」

麥太指願意返回單位住，但政府沒有此安排。（翁鈺輝攝）

同行的丈夫麥先生撐住拐杖、右腳戴上護膝，但也要上樓執拾。他說：「盡力啦！膝頭唔好，但唔上唔得，啲後生唔知啲嘢放邊，一定要有一個上去。」為此他每隔日練習上落10層樓梯。

對於住了40多年的家園，麥生深感不捨，直言：「告咩別？我屋企嚟㗎，點會告別！」他相信今次並非最後一次上樓。他又認為3小時不足夠執拾：「多一日都唔夠，我覺得（今次）唔會係最後一次，太多人要求上多次，事實無可能一次攞晒啲嘢走，時間又短。

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就昨日（24日）上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時28分鐘，最短的是20分鐘，最長的是3小時52分鐘，總共上樓的戶數是114戶、413人，當中有61戶129人上落大廈不止一次。