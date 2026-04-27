宏福苑｜高永文訪宏福客廳探居民　長遠住屋選擇是他們關心的難題

全國政協常委、前食物及衞生局局長高永文今日（27日）到訪宏福客廳，探望及慰問宏福苑災民。高永文表示，災民與他分享了不少實際難題，例如長遠住屋選擇等。透過宏福客廳聆聽到災民的需求，他便可以向有關當局反映，認為是一個有效的溝通方式。



高永文（中間）到訪宏福客廳，探望及慰問宏福苑災民。（洪戩昊攝）

高永文到訪宏福客廳，探望及慰問宏福苑災民。（洪戩昊攝）

宏福客廳由因宏福苑火災而誕生的義工組織「義能」營運，是一個供災民用作交流及休憩的空間。義工今日煲了蕃茄薯仔湯供災民飲用，高永文亦到場與災民交流。

高永文讚客廳可讓災民可互相幫助及溝通

高永文指，他今天是以私人身份探訪。他很欣賞宏福客廳這個地方，因為隨着災民被安置到不同地方的過渡性房屋，他們再沒有一個相聚的空間；而宏福客廳正有這個功能，讓災民可互相幫助及溝通。

高永文表示，與災民交流時，他們除了向他表達痛情外，亦分享了不少實際難題，例如長遠住屋選擇等。高指透過宏福客廳聆聽到災民的需求，他可向有關當局反映，認為是一個有效的溝通方式。

他特別提到，今日得悉很多災民除了生理上，亦有心理上的治療需求。他指，醫療衞生界有很多相關資源可供災民使用，希望能夠協助有需要的災民。