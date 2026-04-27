宏福苑｜僱主讓出上樓名額　工權會幹事助尋回印傭遺物：了卻心願

大埔宏福苑五級大火後，受影響居民今日（27日）繼續分批上樓執拾。宏昌閣居民張先生今日重回單位，在警員協助下帶走十多袋物品。工業傷亡權益會（工權會）幹事謝欣然獲一名好心僱主邀請，並給予一個寶貴的上樓名額，讓她重返宏昌閣低層單位，專程為不幸葬身火海的印傭 Desy 尋找生前遺物。最終她尋回Desy兩部舊電話、一本日記及金器等。



謝欣然今日獲僱主邀請上樓幫忙執拾印傭Desy的物品。（黃學潤攝）

僱主讓出1個上樓名額 尋獲印傭日記及金器

今日謝欣然獲 Desy Widyan 的僱主邀請到宏昌閣低層災場，幫手執拾其物品。謝欣然說：「其實僱主都好好，因為每戶得4個上樓名額，但佢都俾咗一個 quota（名額）我上去。」謝欣然表示，Desy 為該家庭服務了許多年，留下了許多個人物品，今早在單位內順利尋獲了 Desy 的金器、日記、SD記憶卡及兩部舊手提電話。「上到去，執到嘢，叫做了咗個心願。」這些遺物稍後將會全數交還給印尼的家屬。

遺屬共同心願 有小女兒想取回媽媽購買的手鏈

謝欣然憶述，早前在印尼探訪遺屬時，發現他們不約而同都有一個共同心願——渴望能尋回死者的遺物。「佢哋好想搵返部電話，因為裡面有好多珍貴嘅相片，係獨一無二嘅回憶。」謝欣然更透露，有部分遺屬希望能尋獲特定的物品，例如有個小妹妹，好想取回媽媽生前買給她作生日禮物、上面刻有其名字的手鏈

據工權會了解，目前許多罹難外傭的手機、手袋等隨身遺物，仍被存放在警署作為證物。謝欣然希望警方能妥善處理及保存這些對家屬而言無比重要的遺物，並期望當局在程序完成後，能主動聯絡領事館或工權會接洽，讓物品能早日物歸原主。

同路人互訪打開遺屬心房

回顧過去幾個月跟進殉職外傭個案的歷程，謝欣然坦言最大的困難在於「物理上地域的距離」以及「兩地制度的差異」。災難初期，遠在印尼的家屬不時收到錯誤資訊，工權會需花費大量精力協助澄清；同時也要向家屬耐心解釋香港與印尼在理賠及法例制度上的不同。

「頭一個月最難捱嘅，係遺屬要等遺體運返鄉下，但後來慢慢都處理好晒，之後嘅重點就要 Take care（照顧）返佢哋嘅情緒。」謝欣然指出，面對喪親之痛，工權會目前聯同印尼當地的伙伴團體，定期為家屬進行家訪以建立互信。

為了幫助家屬走出陰霾，謝欣然在年初的印尼之旅中，更特意帶同其中一位死者的遺屬，一同前往探望其他受害家庭。「同路人見到同路人時，會比較容易講出心底話。我哋嘅方向係先幫佢哋打開心房，再睇吓佢哋願唔願意接受進一步嘅專業輔導服務。」

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

