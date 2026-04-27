宏福苑｜居民上樓感慨海景「揾唔返」　望政府做多步部分原址重建

大埔宏福苑五級大火後，受影響居民今日（27日）繼續分批上樓執拾。宏昌閣居民張先生今日重回單位，在警員協助下帶走十多袋物品。雖然家中收藏品、模型與大學證書幸保不失，但坦言大多物品都「有能力買得返」，但單位及景色卻不一定。



他指年輕時因海景購入單位，今上樓再望住海景，感慨「景觀真係搵唔返」，他希望政府再「做多步」考慮原址重建，至少「起返幾棟」，讓對原址有感情的居民多個選擇。



住在宏昌閣22樓逾30年的張先生受訪，坦言「買咗個自己好鍾意既地方，對我黎講好似一個獎項」。（蔡正邦攝）

宏昌閣22樓居民張先生受訪指，今重回單位，發現家中大部分位置燻黑，感嘆：「如果嗰日冇走到，應該都死㗎啦。」同時慶幸當時成功離開。他指上樓過程不算吃力，但家中有部分物品因燻黑變髒，選擇不帶走，但亦有大部分物品原好，最後在警員協助下帶走十多袋物品。

重回住所，張先生回憶指，他自十幾歲開始打工，存錢到28歲以500多萬在自由市場購入單位，他明白有人會覺得不值，但自己鍾情海景，覺得十分值得，坦言：「買咗個自己好鍾意嘅地方，對我嚟講好似一個獎項。」但遺憾的是，今日想再望海時，發現窗戶亦被燻黑至灰色，當日海景不再。

張先生鍾情海景，感嘆「呢度嘅景觀真係搵唔返。」（受訪者提供圖片）

張先生鍾情海景，感嘆「呢度嘅景觀真係搵唔返。」（受訪者提供圖片）

他目前最擔心日後的住屋安排，由於父親住在鄰近的廣福邨，他希望能留在同區居住，方便聯絡，但若要抽樓選擇不多，亦有機會需搬到細單位，又或是其他從未居住的地區，心理上難以接受：「我唔知道日後會住咩地方……呢度嘅景觀真係搵唔返。」

他坦言自己對原址十分有感情，無奈指雖想政府做多步考慮原址重建，但似乎都十分困難，又提到與其他居民作過各種嘗試去支持原址重建，保障屋苑，但很遺憾做不到，他表示：「感覺想政府做多一步（原址重建）起返幾棟，都好似好難。」他認為，政府肯部分原址重建」，至少讓想回去的人有多個選擇，令受災居民毋須再為未來為住所擔心。

張先生鍾情海景，感嘆「呢度嘅景觀真係搵唔返。」（受訪者提供圖片）

張先生鍾情海景，感嘆「呢度嘅景觀真係搵唔返。」（受訪者提供圖片）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

