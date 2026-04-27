宏福苑｜屋宇署：查棚網應不會「通水」　沒審查ICU強制驗樓工作

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，屋宇署署長授權房屋局獨立審查組（ICU）監管宏福苑大維修工程，屋宇署可審查ICU工作。屋宇署助理署長張玉清作供時表示不清楚有否就宏福苑審查ICU，但在強制驗樓計劃下署方「零審查」，張表示原因「答唔到」。



聽證會早前披露ICU人員會在巡查工程前，提前通知承建商。張玉清表示署方會以電腦系統決定抽查樓層，先自行巡查，再向承建商跟進。如果涉及抽查棚網，則會先視察，後尋求承建商協助剪網，署方應該不會「約齊人先去（巡查）」。



委員會主席陸啟康為需要反思溝通制度有否出問題，「我唔知係咪甩漏啦，但係出咗問題」。他認為屋宇署授權ICU監管居屋大維修，署方亦應參與ICU與消防處溝通。



屋宇署助理署長張玉清（前）4月27日出席宏福苑獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

屋宇署助理署長張玉清（中間戴眼鏡女子）4月27日出席宏福苑獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

屋宇署高層：一般審核不會預先通知 棚網需安排剪網

早前聽證會披露，房屋局獨立審查組（ICU）人員實地檢查棚網時會提早通知承建商、工稱顧問公司等。屋宇署助理署長張玉清表示，如果是審核（Audit Check），便不會預先通知，同意是「去到先搵人」，因為通常涉及時限問題。以「生口」為例，她同意一般不會通知任何人，便會到場視察，再去跟進。如收到投訴有人以可燃物料封窗，張玉說會到場自行核實，再找承建商。

至於棚網，則需要註冊檢驗人員或承建商協助剪繖，但屋宇署人員會先視察，後通知。她又表示署方設有電腦系統，決定抽查哪些樓層，結果亦不會與承建商透露。

因為棚網要有承建商剪網，所以都係要通知…… 採樣係自己決定，喺唔同位置、唔同高度，盡量多啲位置採網。 屋宇署助理署長張玉清

ICU稱有必要預先通知承建商 屋宇署：我哋應該唔會咁做

ICU人員早前供稱，按慣例實地巡查前一定會與承建商及註冊檢驗人員提早預約，又認為有必要預先通知，令他們可以即場回應提問及提供最新資訊。杜淦堃問張玉清是否同意ICU做法，她稱：「可能都要留待ICU同事去解答，他可能會有不同因素下…… 我們做法是如果收投訴，我們會落去先看，之後會預約。」

杜淦堃再問，屋宇署巡查前會否提前通知承建商，「約齊人先去（巡查），呢個唔係你哋做法啦，係咪呀 ？」張玉清回答「我哋會有唔同做法」，杜續追問「即係唔係你哋嘅做法？」張最後稱，「我哋應該唔會咁做」。

屋宇署有權審核ICU惟從未抽查 屋宇署：答唔到

杜淦堃展示一份屋宇署及ICU在2022年簽署的合作備忘錄，訂明屋宇署可審核ICU工作，確保工作標準與屋宇署一致。杜淦堃問大火前屋宇署有否審查過ICU，張玉清表示不確定，是由另一位同事負責。她僅知道沒有就強制驗樓計劃審查ICU的工作，箇中原因「呢個我答唔到」。

承認與ICU「溝通得好啲會更好」

杜又在聽證會展示ICU職員的證供，對方稱不知道屋宇署2023年修訂《工地監察組手冊》，會隨機抽取個案做實地檢查，否則頗大機會會巡查宏福苑。杜淦堃問張，ICU不知道相關政策，是否因屋宇署沒溝通？張在盤問下承認=「溝通得好啲會更好。」

獨立委員會主席陸啟康稱，部門在今次事件後要反思溝通制度有否出問題。（湯致遠攝）

陸啟康：我唔知係咪甩漏，但係出咗問題

委員會主席陸啟康稱，部門在今次事件後要反思溝通制度有否出問題，「屋宇署係與消防溝通，ICU係你授權，ICU同消防溝通，屋宇署都應該在場。今次要檢視，咁嘅溝通制度係咪做得唔好，咁先令投訴出咗問題。我唔知係咪甩漏啦，但係出咗問題。」張回應，大火後有聯同ICU及勞工處改善在大維修協作。