宏福苑｜徐滿柑去信麥美娟求救　指區議員收授權票　民政處沒跟進

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，展示2024年由居民徐滿柑發送予民青局局長麥美娟的「求救」電郵，稱有區議員及法團委員以不當手段，以協助居民申請資助為名，乘機取得授權票，並附上一段涉及「黃議員」的對話錄音。



大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍作供時表示，電郵沒有明確投訴人資料，加上亦沒有具體且明確的投訴資訊，難以跟進。她又表示當時無法打開電郵附件的對話，所以「聽唔到」。委員會代表大律師杜淦堃追問「有否問投訴人攞返？」，柯說沒有。



大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍（中）作供時表示，曾收到有關收取授權票的投訴電郵，但由於沒有明確投訴人資料，加上亦沒有具體且明確的資訊，難以跟進。（湯致遠攝）

徐滿柑曾向麥美娟「求救」 質疑區議員助法團成員收授權票不當

大火時的時任法團主席徐滿柑早前在聽證會供稱，大埔區議員黃碧嬌曾與舊法團成員擺街站，以協助居民申請市建局資助為由，同時向他們索取授權票。

聽證會上展示2024年9月3日，未當選主席的徐滿柑去信民青局局長麥美娟的電郵，標題為《求救！為何區議員可以聯同業主立案法團，誤導居民和誘導攞授權票？》。徐滿柑表示「希望原諒我直接電郵給你去求教或求助，我明白應該有更多渠道可以求助的」，提到宏福苑將於9月6日召開特別業主大會重選法團，又形容3.3億大維修「當中有好多欺騙和不當的合約內容」。徐滿柑發現有區議員聯同時任法團委員，懷疑透過教居民申請資助為名，「乘機開口問攞授權票」。

請問在法例上，如何制止這種不公的做法？究竟區議員是否需要保持中立？他們之間有否收受利益？為何可以公開支持某一方？ 徐滿柑2024年9月3日去信麥美娟

宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（資料圖片/黃偉民攝）

柯煒妍：電郵沒具體明確資訊 難以跟進

大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍一日後代表大埔民政事務專員回覆，表示將盡快給予回覆。她在聽證會上表示，不認為事件涉及違例，否則民政處會勸喻法團。她認為該電郵沒有具體而明確的資訊，亦沒有實質投訴人資料，難以進一步跟進。

電郵附件錄音「聽唔到」 沒有再問投訴人索取

杜淦堃指，徐滿柑電郵附上拉票時涉及「黃議員」的對話錄音。柯煒妍說當時無法打開錄音，「呢個File（檔案）當時聽唔到」，杜淦堃問「所以無跟進？」，柯稱「聽唔到」。杜淦堃再問，「有否問投訴人攞返？」柯則說沒有。

開會人數約為票數一半 民政處職員接受管理處解釋

2024年1月28日，宏褔苑召開業主大會揀選大維修承辦商，時任區議員黃碧嬌等人亦有出席。有居民投訴當日2時開會，大會司儀宣布293名業主出席，但卻有570多張票。

當日柯煒妍亦曾出席會議，開會前見到授權文書清單顯示有300個單位。她事後問管理公司，為何出席人數與票數有出入，對方稱大會入場數是持續登記。當日1時50分會議出席人數達293人，已符合法定人數，便當成司儀開場紀錄，加上她現場見有200至300人出席，因此覺得管理處說法可接受。