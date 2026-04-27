宏福苑｜ICU稱發泡膠封窗沒規管　屋宇署高層不認同：或要再解釋

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，焦點落在政府對發泡膠、棚網等物料規管。早前房屋局獨立審查組（ICU）人員古小平的證人陳述書稱，發泡膠不屬永久結構，不受修例監管。



屋宇署助理署長張玉清今作供，指發泡膠封窗涉及消防安全隱患及阻礙採光，違反《建築物（建造）規例》，屋宇署有權執法。她說會跟古小平再解釋，「平時如果工地用發泡膠封窗，我們是會執法的」。另外，宏福苑大維修唯一註冊檢驗人吳躍，被質疑是收取報酬後簽名的「橡皮圖章」。張玉清強調唯一註冊檢驗人，必須在檢驗階段親身到工地監管。



宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒毀，不少單位的窗戶外仍可見到發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

屋宇署助理署長張玉清（前）4月27日出席宏福苑獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

發泡膠封窗違例 屋宇署有權執法

屋宇署助理署長張玉清表示，發泡膠封窗涉及消防安全隱患，屋宇署根據《建築物（建造）規例》有權監管，「平時如果工地用發泡膠封窗，我們是會執法的」。她表示署方有內部指引，與消防處溝通及舉行聯合行動。署方在大火後巡查400多幢大廈工程，沒發現相關問題。

ICU稱法例沒規管 屋宇署：可能要同古先生再解釋

獨立委員會代表資深大律師杜淦堃早前引述房屋局獨立審查組（ICU）古小平供詞，指法例未就用發泡膠作臨時保護有任何標準及要求，不能推斷是違反《建築物（建造）規例》第16條。

張玉清不認同，指條例要求承建商採用適當的建造方法及程序，並採取適當的預防措施，而使用發泡膠是不適當物料及工序，有機會引起安全問題。撇開阻燃性問題，她指長期使用不透光物料封窗亦違反建築物設計守則的採光要求，屋宇署會就這些個案執法。杜淦堃說如果沒有使用發泡膠，「起碼火警時會見到」，張玉清回應「冇錯」。就她與古小平的看法有出入，她表示「呢個位置，可能要同古先生再解釋」。

屋宇署助理署長張玉清表示，發泡膠封窗涉及消防安全隱患，屋宇署有權監管及執法。（資料圖片/梁鵬威攝）

屋宇署3月發通告強調不可發泡膠封窗是「硬指標」

張玉清續指，屋宇署在今年3月發通告，表示建築物如需貯存任何易燃及可燃物料，必須存放在安全地方及避免囤積，免引起火警或令火勢蔓延。通告亦提到，發泡膠板等可燃物料，不得鋪設於外牆及窗戶。她表示即使宏福苑火災前，亦不能以發泡膠封窗，只是要再說得清楚絕對不可以，形容是「硬指標」。

宏福苑註冊檢驗人疑為橡皮圖章 房屋署指須親身監管

張玉清表示，承建商及唯一註冊檢驗人均有防火責任，前者要安排防火工程的先後次序，及提供工程物料合規；後者要確定物料合規，並且必須在檢驗階段親身到工地監管。

就宏福苑大維修，當時的承建商是宏業，唯一註冊檢驗人為吳躍。早前聽證會開案陳詞披露吳躍於太古地產有正職工作，疑透過中間人接不同工作。獨立委員會代表資深大律師杜淦堃質疑，他只是負責簽名的「橡皮圖章」，收取19萬元酬勞簽署84份表格，忽視工程監管。

ICU負責監督宏福苑大維修 有需要可上報

今日聽證會杜淦堃進一步披露，吳躍曾三度申請成為「認可人士（AP）」，首兩次均不成功。他曾處理過80個強制驗樓項目，並在其中30個項目中擔任唯一註冊檢驗人。張玉清表示，大火後有留意他處理的其他項目。

張玉清指，由於宏褔苑是政府興建的出售居屋，屋宇署署長授權予獨立審查組（ICU），根據《建築物條例》監督承建商和唯一註冊檢驗人。如果ICU發現兩者有問題，須向屋宇署提交調查報告，再由屋宇署轉介律政司。