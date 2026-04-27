宏福苑｜屋宇署：以往沒抽驗棚網　僅「睇證書」惟沒機制查真偽

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，屋宇署助理署長張玉清表示大火前沒有抽驗棚網，「主要睇證書」，但承認署方沒有機制辨別棚網阻燃證書真偽。她又指出在後樓梯開「生口」破壞逃生通道違法，工人逃生時有機會危害走火警的居民，這亦並非業界慣常做法。



屋宇署助理署長張玉清（中間戴眼鏡女子）4月27日出席宏福苑獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

屋宇署助理署長張玉清（中間戴眼鏡女子）4月27日出席宏福苑獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

屋宇署：大火前沒有抽驗棚網 僅「睇證書」

聽證會上提到，棚網屬於《建築物建造條例》中的「預防措施」，受法例規管。專業人士包括檢驗人員及承建商，有責任確保棚網阻燃，並透過實驗室核實，而檢驗人員則受屋宇署監管。

屋宇署有兩名人員向獨立委員會提交供詞，其中余澤新（音譯）提到雖然署方會落場巡查，但檢查棚網主要靠證書。助理署長張玉清作供時表示「冇錯」，又說大火前署方沒有抽驗棚網樣本作測試，只是「睇證書」。如果證書由內地發出，就會檢查實驗室有否參與實驗室認可計劃（簡稱HOKLAS）。

屋宇署有兩名人員向獨立委員會提交供詞，其中余澤新（音譯）提到雖然署方會落場巡查，但檢查棚網主要靠證書。（資料圖片/梁鵬威攝）

承認沒機制查真偽 又指棚網一直不會實地測試

杜淦堃問大火前，署方是否沒機制檢查證書真偽？張玉清說「無錯」，而大火後屋宇署要求230幢私樓棚網下架，當中發現虛假文書。署方現時會實地巡查，隨機在大廈不同層數抽樣，交由土拓處轄下或政府化驗所驗。張玉清說，一直不會實地測試棚網，因「打直打橫有分別」，在實驗室測試才能符合準則。

開「生口」明顯違法 影響居民走火

針對後樓梯「生口」問題，張玉清指不是慣常做法。署方在大火後巡查，發現400多幢樓宇中僅有8幢、即2%有「生口」。她指開「生口」破壞走火樓梯，明顯違法，加上影響採光，違反《建築物（建造）規例》第 16 條，如屋宇署發現會執法。

杜淦堃指，開「生口」是讓工人出入，如沒「生口」工人如何出入？張表示棚架本身已可讓工人上落，火警時居民經走火通道逃生，「如果突然有人（經生口）跳落嚟，令走火嘅好危險」。

屋宇署助理署長張玉清指開「生口」破壞走火樓梯，明顯違法，加上影響採光，違反《建築物（建造）規例》第 16 條，如屋宇署發現會執法。(資料圖片/梁鵬威攝)

屋宇署助理署長張玉清（前）4月27日出席宏福苑獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

屋宇署建議屋苑不同座數分階段大維修

宏福苑八座大廈同時包上棚網大維修，杜淦堃問「是否八座需要一齊做」？張玉清表示，屋苑不同座數同屬一地契，如在強制驗樓計劃下「揀一座唔揀一幢」，運作有問題。同時，由於屋苑是同一時間落成，建造方式相若，如果一幢有風險，其他樓宇也會高風險。

對於分階段維修，張玉清指視乎工程合約和施工安排，可以有不同做法。屋宇署近日已出指引，展開維修工程前要有風險評估，建議業主分階段進行。