前銀行高層涉紅山半島襲妻 妻認曾提離婚 否認聞可共持物業復合
銀行前高層涉在紅山半島住所內襲擊妻案，妻子今午（24日）接受辯方盤問時，承認與被告結婚時，被告並不知她曾與他人育有一女。辯方續指，二人結緍並誕下一子後曾辦離婚，被告那時才知妻之前有一女。妻稱被告曾承諾會接受她過去的一切。辯方續指，兩人最終沒有離婚，被告並答應與她共同持有紅山半島的物業，妻否認因此才與被告復合。辯方又指，醫療報告指妻的傷勢只有紅斑，並無瘀傷。妻指被告當日未用全力，但稱過去曾遭被告打到流鼻血。
被告董凱鐿（無報稱職業）被控1項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊鄧春美。
醫療報只提有紅斑無提有瘀傷
辯方盤問鄧稱，其醫療報告指出其頭頂有紅斑，亦未有提及有紅腫瘀傷，亦未有指出其雙手有瘀傷，鄧同意。辯方質疑案發當日，如被告如鄧描述般用力拍打其頭頂，則不應只有紅斑，鄧表示，她以前試過被打至流鼻血，覺得被告應未有用盡全力。
辯方質疑CCTV片曾被刪剪
就早前播放的閉路電視片段，辯方質疑片段曾被刪剪，而被刪減的部份中，被告曾向鄧表示：「我邊有打你？」鄧否認及解釋，該閉路電視有動態偵測功能，因此片段有跳格的情況。她表示，片段為獨立片段，她曾試過下載但不成功，故最後用手機屏幕錄影功能儲存片段。
辯方質疑被告非如此生人勿近
辯方續指，鄧聲稱被告因失業情緒不穩，同時被告的母親及家傭亦在場，事主仍要求他幫忙照顧孩子，質疑被告雖然被解僱，但非如她形容般生人勿近。鄧否認，指被告的母親只是來探親，她不會照顧孩子。
辯方指鄧指斥被告時態度亦不平和
辯方指，案發時被告與鄧有爭執，惟她要求被告照顧子女時的態度，亦談不上平和，指鄧當時要求被告多花時間陪伴子女，又指孩子亦感受到其壓力，被告才感憤怒並叫子女入房，被告並稱他不認為自己易怒，從而提起長女非其親生一事，鄧對此感不滿，子女亦大感震驚，鄧不同意
辯方指鄧產子後曾提離婚
辯方續盤問鄧指，被告被滙豐銀行解僱後失業，她有盤算過要離開被告，鄧否認。辯方又稱，鄧的長女在2004年出生，鄧在2012年與被告結婚，其後誕下兒子，鄧在2014年曾提出離婚，並要求取得兒子的撫養權，鄧同意。辯方質疑，鄧要求撫養權圖取得更多的贍養費，鄧否認。
鄧指被告曾承諾會接受她過去的一切
辯方續指，至2014年二人離婚時，被告收到誓章，才得悉鄧原來另有一名女兒。鄧稱，被告婚前曾承諾會接受她過去的一切，亦尊重她可把事情保密，故她從未有把育有長女的事情告知被告。
辯方指兩人結婚時被告不知鄧另有一女
辯方指，鄧和被告經歷求婚、兒子出生、結婚及申請離婚後，被告才得悉她育有長女。鄧解釋指，確實沒有向被告提及，但不知道他是否知悉。辯方指出，其長女沒有出席其子的百日宴，她的親戚亦沒有提起長女，是因為鄧曾交代他們，不要在被告面前提起此事，鄧否認。
鄧否認因可共同持有物業而復合
辯方又稱，二人在早前曾辦理離婚，她其後撤回呈請，她口中所謂的「氹返」，因被告答應與她共同持有紅山半島的物業，更表示可接長女一同生活。鄧解釋，當時被告要求復合，她覺得要考慮，但他提出可與長女生活，她覺有誠意，便答應復合。
辯方指被告視長女如己出並供書教學
辯方續指，被告對長女視如己出，長女更改名跟被告姓，甚至供書教學，提供課外活動及補習等的經濟支援；長女入大學後，零用錢亦加至每月5千元；被告平常亦對外表示有兩女一子。
鄧稱，被告起初的確對長女不錯，但有時亦會找長女出氣，曾試過叫醒長女責罵，又因被告工作繁重，不常在家中，孩子是由她主力照顧。
案件編號：ESCC1217/2025