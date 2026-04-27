前銀行高層涉襲妻　辯方指妻曾掌摑揮刀甚至撞車尾　夫都不作追究

銀行前高層涉在於紅山半島住宅內擊妻案續審，銀行家妻子今（27日）續接受辯方律師盤問。她同意在與丈夫交往後不久已辭職，並由丈夫支付生活費，金額由起初的3.5萬增至5萬。辯方續指妻曾因爭執而企跳，又曾掌摑丈夫面部十下，令他臉部紅腫及額角裂傷；她又曾向丈夫揮動24厘米長刀，丈夫極度恐懼後曾報警，惟最終都沒有追究。辯方更指妻曾與被告爭吵後，駕車撞被告乘坐的士的車尾，圖阻丈夫出席商務會議，她因而被控不小心駕駛，最後因被告不出庭作供，她從而獲撤銷控罪。



被告董凱鐿（TUNG, KENNETH HOI-YI，無報稱職業）否認1項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊其妻鄧春美。

女事主鄧春美被辯方指也曾向被告董凱鐿施行家暴。(陳蓉攝)

被告董凱鐿否認在紅山半島住所內襲擊其妻鄧春美。(陳蓉攝)

與被告相識後在山頂道同居

辯方盤問指，被告與鄧在2010年經朋友介紹認識。翌年確認交往後，鄧即搬到被告於舊山頂道的單位同居，並在2012年發現懷孕。被告於是求婚，二人在同年結婚，鄧同意。

社署曾判被告擁有兒子的照顧權

辯方指出，二人在2014年曾鬧離婚，鄧向法庭申請兒子的監護權，其後社署在兒童管理報告中建議，被告該擁有兒子的照顧及管束權，鄧僅可擁有合理探視權。鄧同意，但她指被告未有向社署陳述事實，她其後在家事法庭有就此提出質疑。

辭任行政秘書後獲被告支付生活費

辯方提及，鄧在結婚前任職行政秘書，月入3.2萬，鄧同意，她補充指因被告想生小朋友，所以在拍拖4個月後，她便辭去工作，被告會每月支付她3.5萬生活費，她亦同意辯方所指，該生活費其後增至5萬，

辯方指鄧曾在爭吵時聲稱跳窗

辯方盤問鄧稱，在2013年7月13日，她與被告發生爭吵，她更聲稱要跳窗，被告和傭人把她拉回，亦有報警，惟她指控被告襲擊。鄧稱，記得被告有報警，但他所指的不是事實。

鄧稱當時有指控被告打她

她又憶述，有女警曾叫她：「唔好喊，你有咩同我講，唔好同個男人隱瞞。」鄧表示，當時有指控被告打她。辯方盤問指，警方就此調查後，把案列為「無犯罪成份」處理，鄧稱不記得。

辯方指鄧曾摑被告至其臉紅腫額角裂傷

辯方續指，在2013年9月24日，鄧曾掌摑被告2下，被告報警。翌日凌晨，鄧再連續打被告的臉10下，被告再度報警，惟鄧已離開現場，故警方發出拘捕令，鄧否認曾有此事。

辯方另向法庭呈上被告的傷勢圖片指，鄧的行為造成致被告臉部紅腫及額角裂傷，官提醒鄧，若問題有機會涉及刑責，鄧可以選擇不回答，鄧未有回答問題。辯方續指，上述兩次事件，被告最終撤回不追究，鄧稱不記得。

曾向被告揮刀令其極度恐懼

辯方又稱，在2014年6月3日，二人又有爭拗，鄧於是從櫃中取出一把24厘米長的刀子，用刀持續擊打櫃子5分鐘，又向被告揮舞刀子，令其感到極度恐懼，被告第三度報警，但事後亦未有追究。鄧稱不同意。

曾駕車撞的士車尾以阻被告出席會議

辯方續指，同日被告離家上班，鄧曾駕車並撞到被告乘坐的士的車尾，圖阻他出席商務行程。事後鄧被控不小心駕駛，並需要到庭應訊，惟被告為了兒子，最後未有出庭作供，案件因而撤銷，鄧否認。

指鄧曾帶走兒子及不讓被告與子見面

辯方又指，2014年7月9日，家傭曾帶兒子和鄧見面，惟她在未有知會被告的情況下，便帶走兒子，事後更拒絕讓他們父子見面。鄧不同意。其後被告唯有提出離婚以保障自己，鄧表示不知道。

案件編號：ESCC1217/2025