前銀行高層涉紅山半島襲妻　解僱後情緒不穩　妻著陪子女突發難

曾任銀行高層的男子，涉在紅山半島單位內襲妻，他否認1項普通襲擊罪。案件今（24日）在東區裁判法院開審。女事主供稱，其夫自去年被公司解僱後，開始情緒不穩和容易暴躁。案發當天，她提及午飯後想去理髮，要求丈夫陪伴子女兩小時，她指其夫情緒突變激動，大罵她是「屋邨妹」，之後更把她推在床上，拳打她的頭約4下，之後又走出房間追著孩子，直至丈夫的母親跪地求他：「唔好再咁樣。」



被告董凱鐿（TUNG, KENNETH HOI-YI，無報稱職業）被控1項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。

被告董凱鐿在東區法院受審。

被告董凱鐿案發時與家人居住在紅山半島的住宅單位。

被告與妻有3名子女

承認事實指出，被告與妻子鄧春美在2012年結婚，育有3名子女。鄧在2025年4月20日就事件報案。鄧作供時稱，她現年42歲，大學畢業。她與被告在2012年結婚，育有3名子女，其中長女為她與前度所生。

被告遭解僱後變得容易暴躁

鄧稱，被告2025年2月被公司解僱，之後一直情緒不穩，容易暴躁。鄧形容：「基本上我哋同佢講嘢都唔喜歡。」又指因被告易怒，家中的氣氛緊張，眾人都不想與被告接觸。

被告聞要照顧孩子心生不滿

案發當日，鄧稱她與被告更衣準備出門，期間她表示午飯後想去理髮，希望期間被告可以幫照顧孩子約2小時。被告心生不滿，問她可以帶孩子去哪兒，她指被告最近沒有陪伴子女，建議他可以陪孩子去玩。

被告突然情緒爆發大罵鄧

鄧指被告聽後面有難色，突然情緒爆發，大聲地呼喚兒子及次女的名字，又問他們：「What did I do to you ? （我對你們怎麼了？）」鄧於是問次女：「係咪想爸爸陪你多啲？」次女說是。被告突然情緒激動，用英文罵指鄧教育水平低，又指她是「屋邨妹」和「潑婦罵街」。他再問兒子和次女，知不知道長女並非他們的親姊。

遭被告拳打頭部約4下

其後被告用雙手把鄧推倒床上，再跪上床用拳頭拍打她的頭頂約4下，幾秒後又再次襲擊。鄧稱，在被襲擊時，她雙手交叉，握拳放面上保護自己，她其後滾到地上以避開被告，並大叫：「有人打人呀！」兩名子女即跑出房外，被告緊追，她亦追住被告跑出房間。

兒子與傭人躲進工人房並鎖門

鄧憶述，被告追住兒子跑到廚房，她擔心被告不知道會對兒子做甚麼，及想保護兒女，亦緊隨其後。鄧表示，當時兒子與傭人躲入工人房鎖門，被告的母親情緒激動，跪在廚房求被告：「唔好再咁樣。」

案件編號：ESCC1217/2025