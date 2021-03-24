機構逆市辦求職會助年長者搵工　參加者嘆年紀大「舉步維艱」

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-24 17:19

新冠肺炎疫情下，多個行業受挫，令本港失業率高企。有機構舉辦中高齡人士求職增值會，為受疫情影響的中高齡人士提供超過2,000個全職兼職及短期的職位空缺；職位涵蓋各行各業，包括較多人應徵的保安、餐飲樓面、各類清潔工等。 有因疫情被裁員的參加者表示，疫情下被公司裁員，以往工作十分穩定但卻突然失業，心情徬徨，又指年紀大疫情下搵工更是「舉步維艱」。

參展商之一的港安警衛有限公司，助理人力資源經理吳潔慈提到，保安行業在疫情下並未有受影響，「唔會因為疫情對保安需求減少」。（曾凱欣攝）

香港耆康老人福利會舉辦「『職』極前行-中高齡人士求職增值會」，大會共提供超過2,000個職位空缺予50歲或以上人士申請。 招聘職位包括文職、餐飲職位、零售職位、各類清潔員、各類保安員等。

退休人士曾做紀律部隊 應徵保安：唔想同社會咁脫節

59歲的吳女士打算到場「碰運氣」，從事紀律部隊的她早年已退休，為女兒照顧孫女，但因孫女長大開始上學，「（我）喺屋企冇咩做，想搵啲嘢做下，（希望）唔會同社會咁脫節。」吳女士又直言，「呢個年紀加上疫情之下難啲搵工，好多人失業，相對後生啲請嘅機會會大啲」。

她指，打算申請機場保安有限公司的航空保安督導一職，相信自己以往的工作經驗令她的保安意識比一般人強，「有少少著數」。不過，她就指自己未有考取保安牌照，若受聘會即時去考牌。

原本在機場從事駕駛員、63歲的麥先生指，因為疫情被公司裁員，失業近兩個月。（曾凱欣攝）

疫情被裁突然失業 嘆年紀大相對難搵工

原本在機場從事駕駛員、63歲的麥先生指，因為疫情被公司裁員，失業近兩個月，「冇嘢做緊係心情唔係咁好㗎啦」，又道「以往份工好穩定，突然（因為）疫情冇嘢做」。因為要養家，要四處尋找職位空缺，他提到，暫時未知申請甚麼職位，「好多行業唔係好熟，做慣咗自己個啲，唔知（其他）做唔做得嚟」，有保安牌的他亦打算「睇吓」保安類的工作。不少人受疫情影響面臨失業，麥先生指，「年紀大難搵（工）啲，後生易啲」，又直言，「做老細後生同年紀大啲，做同一樣嘢，梗係請後生」。

過往從事零售業的黃先生指，因為疫情被公司裁員，搵工「搵咗成個月」，過程感到徬徨。從網上資訊得知有招聘會，「都係嚟睇下㗎咋」。他又透露，自己曾考取保安牌，但已過期，正準備續牌，打算尋找保安或零售業的職位空缺。

59歲的吳女士同樣打算到場「碰運氣」，打算申請機場保安有限公司的航空保安督導一職。（曾凱欣攝）

保安業未有因疫情受挫 部分公司人手需求增

參展商之一的港安警衛有限公司助理人力資源經理吳潔慈認為，今次展覽的反應不錯，已收到約十份申請表。雖然疫情衝擊本港，但吳潔慈提到，保安行業在疫情下並未有受影響，「唔會因為疫情對保安需求減少」，部分商場更加因為疫情下，要確保出入人士有探熱和掃安心出行二維條碼，需要更多人手。他又指，年齡較大的人士「處事成熟過啱啱出嚟做嘢（嘅人）」，保安行業都傾向聘用中高齡人士，「有保安牌行得走得都一定會請」。

疫情多人失業 中心增會員查詢

香港耆康老人福利會社工麥穗琪指，近期接觸到不少中高齡的會員，因為疫情被裁員需要提早退休。她提到，疫情下中高齡人士除了搵工難，自我增值亦不容易，不少保安證書課程因疫情暫停，中心亦因此收到不少查詢。香港耆康老人福利會往年亦有舉辦類似的招聘活動，不過計劃主任梁曉盈就認為，今次招聘會較多年齡為50歲左右的中年人士參與，相信與疫情多公司裁員有關。