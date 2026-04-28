五一好去處｜廉署咖啡廳推音樂主題活動　全新文創紀念品免費送

位於北角渣華道廉政公署總部的一九七四咖啡廳及展覽廳，開業一年半已成為內地訪港旅客的熱搜，新春期間聯乘東岸坂道，訪客人數創新高紀錄。五一黃金周將至，一九七四咖啡廳計劃再接再厲，推出音樂主題活動，以旋律和歌詞帶出半世紀的反貪理念。



廉署五一音樂主題活動，將展出多位流行歌手過往與廉署合作的珍貴宣傳品。（廉署提供圖片）

展覽重溫昔日歌手反貪流行曲

廉署50多年反貪宣傳工作中，均有聯乘當時的流行歌手。咖啡廳將舉辦名為「留聲．印記」的展覽，展示廉署多年來以音樂傳遞誠信的歷程，集齊當年歌手為廉署活動演唱的歌曲，以及當年的珍貴相片、黑膠唱片、卡式錄音帶和CD （包括張學友、陳慧琳、楊千嬅、古巨基、陳曉東、成龍、鍾鎮濤、鄭欣宜等），給訪客一次過重溫，以音樂了解香港不同時代社區倡廉教育的活動和演變。

由多位大學及中學生組合而成的無伴奏合唱組合「Replay」。（廉署提供圖片）

「GenZ」傳「誠」演唱正向歌曲

除經典歌曲外，咖啡廳亦希望引入新的歌聲，由青年樂手以歌傳「誠」，故特別邀請「GenZ」無伴奏合唱（A Cappella）組合及Busking（街頭表演）表演者，5月1日起分不同時段在咖啡廳現場Busking 及A Cappella 表演，唱出首首正向歌曲，增添熱鬧氣氛與音樂感，散播正能量。

廉署全新推出保溫杯、帆布袋、毛絨斜孭袋及筆記簿等文創產品。（廉署提供圖片）

推限量新產品出售 送咖啡主題紀念品

咖啡杯已成為廉署的人氣IP，大受訪客歡迎。今年五一，廉署決定嘗試一些新點子，推出自家設計保溫杯、筆記簿、多款不同造型的帆布袋和毛絨斜孭袋，數量有限，售完即止。

另外，咖啡廳及展覽廳亦準備了全新咖啡主題文創紀念品，包括免費送出的「誠信四重奏」疊色集印卡，以及隨活動送出的「期間限定」咖啡主題造型文件夾。

廉署五一音樂主題活動免費送出「咖啡傳誠」文件夾。（廉署提供圖片）

廉署預計，配合內地五一黃金周大批旅客來港，廉署咖啡廳及展覽廳推出適合不同年齡訪客的活動，訪客人數有可能再創新高。咖啡廳在五一期間亦會加派工作人員協助訪客，而廉署展覽廳亦會增加開放參觀時段。有關開放時間和活動詳情，可瀏覽廉署網站和社交媒體帳號。