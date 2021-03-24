復課│1,400間學校申全校恢復半日堂　逾半幼稚園　中小學佔約11%

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-24 15:59

新冠肺炎疫情下，全港中小學有限度恢復面授，學校可安排不多於三分一學生回校上課半天；如安排全體教員檢測並呈陰性，則可全校恢復半日課堂。教育局局長楊潤雄今日書面回覆議員質詢指，截止本月19日，有1400多所學校向當局遞交全校恢復半天面授課堂申請，當中約750所為幼稚園，約500所為補習學校，而中小學則佔約160所。

楊潤雄，當局一直透過不同途徑鼓勵學校安排全體教員檢測。（資料圖片）

楊潤雄，當局一直透過不同途徑鼓勵學校安排全體教員檢測，並為參加計劃的學校提供便利，讓教師可於衞生署全港21個社區檢測中心免費進行病毒測試。

他續指，政府於3月8日宣布，安排學校教職員為接種新冠病毒病疫苗的優先組別。教育局會繼續密切留意疫情的相關發展及聽取專家的醫學意見，並與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠的準備時，會考慮進一步放寬面授課堂的安排。

停課影響校巴 葵涌貨櫃碼頭南路一幅土地可作臨時存放

學校暫停全面復課，對非專營巴士學生服務及學校私家小巴生意造成嚴重影響。楊潤雄表示，因應業界的需要，運輸及房屋局及運輸署早前透過「防疫抗疫基金」推出多項一次性紓困措施，協助公共交通業界渡過難關。

運輸署於2020年年初經與地政總署商討後，暫時開放位於葵涌貨櫃碼頭南路的一幅土地予閒置的非專營巴士及學校私家小巴作臨時存放之用，並委託公共巴士同業聯會管理，運作日期已延至2021年4月30日。

全港1400間學校申請全校恢復面授，當中有逾半為幼稚園。（資料圖片）

2019/20學年23名學童疑自殺 屬5年新高

另外，教育局亦公布過去5個學年每年學生自殺身亡的人數，根據中小學匯報的數字，2019/20學年有23個學生懷疑自殺身亡，對比上一個學年增多3人，升幅為15%，亦是自五個學年以來新高。2015/16學年錄得19宗學童疑自殺個案，2017/18學年一度呈跌幅，錄得16宗個案。