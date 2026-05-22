生果金、長者生活津貼、綜援今起發「雙糧」　金額、詳情一文看清

《財政預算案》提出向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）、綜援、傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」）。​政府今日（22日）公布，綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼及領取在職家庭津貼的住戶的受助人由今日起將陸續獲發有關款項。到底「雙糧」到底有多少？領取資格為何？有何需要注意？一文看清。



今年二月公的新一份《財政預算案》提出，向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）、綜援、傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」）。（資料圖片）

生果金、長生津雙糧｜可額外獲多少津貼？

「雙糧」是指發放額外一個月的津貼。換言之，在發放月份，長者除了原有的每月津貼外，將會再收到一筆相同金額的款項。以調整後的新標準計算：

高齡津貼（生果金）：

原有每月津貼：$1,675

發放「雙糧」月份將收到總額：$3,350（$1,675 x 2）



長者生活津貼（長生津）：

原有每月津貼：$4,345

發放「雙糧」月份將收到總額：$8,690（$4,345 x 2）



生果金、長生津雙糧｜何時發放？

​政府今日公布，按二○二六至二七年度《財政預算案》公布的措施，向領取社會保障金額的合資格人士，包括領取綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的人士，發放相當於一個月金額或津貼的一次性額外款項，以及為領取在職家庭津貼（職津）的住戶作相若安排。上述受助人由今日起將陸續獲發有關款項。

政府發言人表示，在二○二六年四月二十九日（即立法會通過《2026年撥款條例草案》當日）合資格領取社會保障金額的人士，以及在二○二五年十月一日至二○二六年四月二十九日期間提交申請而最終獲批的職津住戶，均符合資格領取一次性額外款項。估計約176萬名社會保障受助人及約56 000個領取職津的住戶受惠，共涉及約64億8,600萬

生果金、長生津雙糧｜如何發放？

合資格的長者毋須辦理任何申請手續。政府會將款項自動存入長者現時領取津貼的指定銀行戶口。

今年二月公的新一份《財政預算案》提出，向領取高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）、綜援、傷殘津貼等公共福利金的合資格市民，發放額外一個月的津貼（俗稱「雙糧」）。（資料圖片／梁鵬威攝）

生果金、長生津雙糧｜領取資格為何？

按往年經驗，只要在立法會通過相關《撥款條例草案》當日合資格領取各社會保障金額的人士，將符合資格領取一次過額外款項。以今年為例，只要在4月29日當日或之前合資格領取，便會收到款項。

生果金、長生津雙糧｜有何需注意？

1. 離港寬限

根據規定，領取津貼的長者在付款年度內，離港日數不能超過指定上限（現時為90天）。雖然「雙糧」發放對此有特別安排，但仍建議長者留意自己的離港紀錄，以免影響正常津貼的領取資格。

2. 更新個人資料

如果曾搬遷、更換電話號碼或銀行戶口，必須盡快通知社會福利署更新資料。錯誤或過時的資料可能導致無法按時收到津貼。

3. 資產豁免期

針對「長生津」的申領人，政府在計算一次性「雙糧」時，通常會提供一年的豁免期，即這筆額外款項在一年內不會被計入資產審查。