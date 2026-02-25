財政預算案2026｜綜援、生果金、長生津等出雙糧　涉65億元開支

財政司司長陳茂波周三（25日）於立法會發表新一份財政預算案，「派糖」措施較去年稍為「加甜」，將向領取綜援、高齡津貼（生果金）、長者生活津貼或傷殘津貼的合資格人士，發放相當於一個月津貼的一次性額外款項，在職家庭津貼亦會有相若安排，涉及約65億元額外開支。

政府下年度將增加長者社區照顧服務券及長者院舍照顧服務券，預算每年總開支分別約23億和19.7億元。



長者社區照顧服務券增加至1.6萬張

陳茂波指，政府將向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約65億元。

政府下年度起把長者社區照顧服務券增加4000張至16000張，以及把長者院舍照顧服務券增加1000張至總數7000張，預算每年總開支分別約23億和19.7億元。政府同時會推動長者照顧服務市場進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，提升整體服務容量。

陳茂波指，政府一直為跨境安老提供支持。「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增兩家至二十六家，覆蓋大灣區內地九個城市；去年底亦推出為期兩年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣一萬元及住院費三萬元。

政府於2026年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。

促進銀髮經濟工作組去年公布三十項措施，大部分已取得成果。政府會繼續與業界緊密合作，推動銀髮經濟。

另外，陳茂波為加強支援在職家庭，資助獨立幼兒中心服務名額已超過1530個，較去年增加約20%。