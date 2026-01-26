綜援、長生津、生果金等擬2.1起調升2.2%　料政府每年開支增16億

社會福利署今（26日）表示已向立法會福利事務委員會建議，調升綜援、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額2.2%。一旦獲立法會財委會通過，金額會追溯至今年2月1日起生效，預計政府每年經常開支總額增加16.6億元。政府又建議綜援租金津貼則上調1.3%，估計每年經常開支增加約1,930萬元。



社會福利署（資料圖片）

社會福利署表示，政府按既定機制，根據社會保障援助物價指數按年變動，建議綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額由2026年2月1日起上調2.2%。建議詳情載於政府向立法會福利事務委員會提交的文件。

政府將盡快就調整建議諮詢財委會。如獲財委會批准，調整後的金額會追溯至2026年2月1日起生效。此外，政府亦計劃根據相關機制調整綜援計劃租金津貼最高金額，並追溯至2026年2月1日起生效。