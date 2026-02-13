綜援、長者生活津貼、生果金等調升2.2%　財委會通過追溯2.1生效

立法會財委會今日（13日）召開，批准把綜合社會保障援助計劃標準項目金額和公共 福利金計劃津貼（即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼) 金額上調 2.2%，金額會追溯至今年2月1日起生效，估計會帶來每年16.6億元的財政承擔。



社會福利署（資料圖片）

主席吳永嘉多次打斷議員發言提醒勿離題

財委會主席吳永嘉在會議開始前，已提醒委員提出問題必須與議程文件有直接關係，對於更廣泛的政策問題，議員可於相關事務委員會會議提出，他早前已與財會副主席陳克勤商量，會謹守此原則做事，提醒議員不要離題。

選委界議員林振昇表示，按統計處租金指數下，今次租金津貼上調1.3%，擔心租金指數涵蓋範圍闊，劏房租金升幅比私樓為高，擔心未必能反映基層的住屋需要。林振昇亦擔心3月簡樸房登記開始後，可能有業主選擇不出租，恐令租金再上調。

林振昇憂簡樸房登記令租金再上調 吳永嘉打斷指屬廣泛政策問題

其間吳永嘉打斷其提問，指屬廣泛的政策問題。統計處則解釋，租金最高限額是參考甲類消費物價指數中私人房屋租金指數來調整，當中有不同類型單位包括劏房，已反映了低收入人士的租金負擔水準。署理勞工及福利局局長何啟明稱，在2020年曾大幅調升租金津貼，另現時有許多過渡性房屋供市民選擇，租金及面積相對劏房更便宜及大。

九龍西梁文廣問到除了租金津貼上調1.3%外，會否有其他機制協助居民。勞聯周小松則關注社署2025年10月開始，以失業受助人支援計劃形式取代就業支援計劃的相關問題。吳永嘉均指他們的提問與今次文件內容無直接關係。

工聯會鄧家彪則表示，理解主持會議並不容易，但希望主席理解議題未及在委員會上討論，希望能多一些包容。福利事務委員會主席管浩鳴其後發言時，強調並非針對任何人，但重申事務委員會傳閱文件時，沒有議員有意見，又稱政府與他商討是希望盡快讓受助人拿到更多津貼，盡快來財委會申請，才透過傳閱方式處理，並不是不想任何人討論。

社會福利署早前表示，政府按既定機制，根據社會保障援助物價指數按年變動，建議綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額由2026年2月1日起上調2.2%。財委會批准後，調整後的金額會追溯至2026年2月1日起生效。此外，政府亦計劃根據相關機制調整綜援計劃租金津貼最高金額，並追溯至2026年2月1日起生效。

每月交通津貼增至345元 就業支援補助金升2.4%

綜援計劃方面，健全／殘疾程度達50%的單身人士及家庭成員，分別由4,250元增至4,345元，及由3,995元升至4,085元。健全受助人方面，單親人士／須照顧家庭人士有不超過2名健全成人／兒童的家庭，將可每月獲3,310元，較現時上升約2.2%。另外，在補助金方面，每月單親補助金將由425元，增至435元；每月交通補助金增至345元；每月就業支援補助金亦會增至1,290元，升幅近2.4%。

長者生活津貼增至4,345元 膳食津貼增2.8%

至於特別津貼，膳食津貼會由現時的每月355元，增至每月365元，升幅約2.8%；高齡津貼由現時每月1,640元，增至每月1,675元，升幅達2.1%；長者生活津貼則會由4,250元，升至4,345元，升幅約2.2%。至於傷殘津貼，普通傷殘津貼、高額傷殘津貼及交通補助金，將增至每月2,140元、4,280元及345元。