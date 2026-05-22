電費燃料調整費｜港燈6月每度電升兩成收31.3仙　預告未來繼續加

中東戰事導致國際燃油價格上揚，港燈今日（22日）公布，6月燃料調整費為每度電31.3仙，即較5月上調5.3仙，升幅20.4%。發言人指，燃料調整費機制存在遞延效應和其他因素，成本將逐步反映在燃料調整費上，預告未來數月仍會繼續攀升。



港燈宣布，6月燃料調整費是每度電31.3仙，即相較5月的26仙，上調5.3仙，升幅20.4%。（資料圖片）

6月燃料調整費每度電31.3仙 升幅20.4%

港燈今日宣布，6月燃料調整費是每度電31.3仙，即相較5月的26仙，上調5.3仙，升幅20.4%，相關調整開始反映受中東戰爭影響，國際油價及天然氣價格顯著上升，惟由於「遞延效應」，現時數字尚未全面反映燃料成本的變動，未來數月的燃料調整費，仍會繼續攀升。

按今年2月至4月的平均燃料成本釐定升幅

港燈指出，每月燃料調整費按「實報實銷」的既定機制，根據過去3個月的平均實際燃料成本計算，即6月的燃料調整費，是按今年2月至4月的平均燃料成本釐定，港燈僅收回實際燃料成本，並不會從中獲利；而國際能源價格自3月起，已持續處於較高水平。

港燈又指，早前已調整燃料組合及調動氣源，以應對中東地區液化天然氣供應受影響，因此戰事對港燈的影響在較後時間才出現，以致6月燃料調整費開始上調。

港燈發言人預告，未來數月的燃料調整費仍會繼續攀升。（資料圖片）

預告機制存在遞延效應 未來數月燃料調整費繼續加

港燈發言人表示，正如我們早前所預告，由於燃料調整費機制存在遞延效應和其他因素，相關高昂的燃料成本，會逐步反映在燃料調整費上，未來數月的燃料調整費仍會繼續攀升。

重申致力控制燃料成本 減低價格波動

港燈發言人重申，燃料價格波動屬外圍及不可控因素，將繼續密切監察國際能源市場的變化，透過多元燃料採購、優化燃料組合及審慎的庫存管理，致力控制燃料成本，確保電力供應的同時，符合排放限值，以及減低價格波動對客戶的影響。

翻查資料，港燈5月的燃料調整費，由30.4仙下調至每度電26仙，即較4月減4.4仙。連同基本電費，5月平均淨電費為153.9仙，按月跌2.78%。