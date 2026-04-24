電費燃料調整費｜港燈宣布5月每度電減4.4仙　預告年中將顯著上升

港燈宣布，5月的燃料調整費將下調至每度電26仙，較4月減4.4仙。連同基本電費，5月平均淨電費為153.9仙。發言人表示，燃料調整費按月調整的機制有遞延效應，目前的燃料調整費未實際反映近期中東局勢緊張而大幅飆升的國際油價及天然氣價格。發言人重申，中東戰事爆發後燃料採購成本驟升的影響將無法避免，預計相關成本將由年中開始反映在燃料調整費上，屆時燃料調整費將會顯著上升。



港燈宣布，4月燃料調整費會由3月的每度電34仙下調至30.4仙，連同基本電費，4月平均淨電費為158.3仙。（資料圖片/盧翊銘攝）

5月調整未反映3月起中東局勢緊張而大幅飆升的國際油價及天然氣價格

港燈向客戶收取的淨電費由基本電費和燃料調整費組成，燃料成本採用「實報實銷」機制，電力公司不會從中獲利。燃料調整費按月調整，並以公布燃料調整費當月過去3個月的平均實際燃料成本釐定下一個月的燃料調整費。以5月為例，相關燃料調整費是按照 2026年1月、2月和3月的平均實際燃料成本計算。

港燈發言人指，儘管國際能源市場自3月起因地緣政治局勢出現波動而急劇上升，但由於今年首兩個月的燃料成本相對較低，加上因應中東局勢所作出的燃料組合調整和對燃料供應的調配，為客戶提供了一定的緩衝空間。

港燈指出，5月的燃料調整費尚未實際反映自3月起因中東局勢緊張而大幅飆升的國際油價及天然氣價格。

港燈：預計高昂燃料成本將由年中開始反映在燃料調整費上

發言人重申，雖然5月的燃料調整費因應年初較低的燃料成本而下調，但在中東戰事爆發後燃料採購成本驟升的影響將無法避免。預計這些高昂的燃料成本將由年中開始反映在燃料調整費上，屆時燃料調整費將會顯著上升。

港燈發言人又表示，公司會密切監察能源市場和供應情況，審慎管理燃料庫存、發電運作和排放法規要求，確保電力供應穩定，而燃料調整費按透明的「實報實銷」機制釐定，港燈只會收回實際燃料成本，不會從中獲利。