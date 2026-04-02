港燈帶領Gen Z學生實地考察綠色科技發展　與環保初創交流互動

港燈旗下的綠色教育項目「綠得開心計劃」早前首次與香港科技園公司合作，帶領學生實地考察最新的綠色科技發展，並與多間環保科技初創企業交流互動，從中啟發 Gen Z（Z 世代）對科學研究和應用創新的興趣和熱情。



港燈早前與香港科技園公司攜手舉辦「科學園探索之旅」，帶領一班Gen Z學生走進創科環境，認識科研成果的應用。（港燈圖片）

港燈表示，今年「綠色能源夢成真」比賽，匯聚本地大專和高中共18支隊伍參與，競逐多個獎項。部分參賽隊伍的建議和構思，與科學園內正在研發相關技術的環保科創企業不謀而合。港燈早前特別安排約70名參加計劃的學生到訪科學園，與園區初創企業負責人深入交流技術應用，同時了解在國家支持下香港創科發展的最新動向。

港燈早前與香港科技園公司攜手舉辦「科學園探索之旅」，帶領一班Gen Z學生走進創科環境，認識科研成果的應用。（港燈圖片）

其中來自官立嘉道理爵士中學（西九龍）以藻類減碳為主題的入圍作品「碳鎖藻島」，其研發方向與園區內一間專注微藻高效吸碳技術與產品研發的初創企業不謀而合。另外嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的入圍項目「AI 智惜食」，亦與另一間致力發展人工智能（AI）垃圾分類系統的初創公司理念相呼應，學生透過了解商用系統的實地運作，更具體掌握 AI 技術在環保領域的實際應用潛力。

官立嘉道理爵士中學（西九龍）的學生，出席微藻高效吸碳技術的綠色初創企業經驗分享。（港燈圖片）

科技園公司機電工程總監馬振輝表示，特意安排園區內的綠色初創企業向學生分享在實踐綠色創科理念上的歷程，展示相關技術在社會中的實際應用與貢獻。他表示，透過參觀園區內多項融合可持續發展理念的設施，例如廚餘處理系統和智能回收站等，希望讓他們獲得真切而全面的體驗，啟發他們把綠色夢想化為現實。

港燈公共事務總經理廖忠平表示，培育年輕人對科學、科技和可持續發展的興趣，是推動香港綠色智慧轉型的重要一步，港燈希望透過「綠色能源夢成真」計劃，讓大專和中學生的新一代明白，即使仍在求學階段，只要經過研究與實踐，他們的科學思維與創新理念，同樣可以化為現實，為社會帶來深遠和正面的影響。

港燈安排「綠色能源夢成真」入圍隊伍和「綠得開心推廣大使」參與「齊學 SDGs x AI 工作坊」，運用 AI 工具創作宣傳內容，推動可持續發展。（港燈圖片）

除了安排實地考察科學園外，「綠得開心計劃」亦積極把新科技融入環保教育，並在日前舉辦「齊學 SDGs x AI 工作坊」。活動邀請了科學園專注推廣 STEAM 和 AI 教育的初創團隊，與約 30 名同學透過互動方式交流，學習以 AI 工具製作動畫、海報等宣傳素材，推廣聯合國 17 個可持續發展目標（SDGs）。

港燈安排「綠色能源夢成真」入圍隊伍和「綠得開心推廣大使」參與「齊學 SDGs x AI 工作坊」，運用 AI 工具創作宣傳內容，推動可持續發展。（港燈圖片）

同學即場學習運用 AI 工具，參考港燈《齊學 SDGs》行動指南中介紹的 SDGs 背景和全年 52 個主題建議，包括環境保護、教育、良好健康與福祉、性別平等和負責任消費等範疇，創作多元化的宣傳內容，推廣指南內的不同實踐方案。

「綠色能源夢成真」比賽今年踏入第十屆，共有 18 支參賽隊伍。終極環節「夢想簡報」將在7月11日在科學園舉行。入圍決賽的隊伍屆時將透過公開展示作品、向評審簡介項目和由公眾投票，角逐最高榮譽。獲獎隊伍將獲安排參加「綠夢成真」交流團，前往內地不同省市考察國家電網的能源建設和體會不同地方的風俗文化，既拓闊視野，亦有助延續他們的綠色創科之路。