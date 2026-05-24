神舟二十三號｜李家超祝賀成功發射：全港為黎家盈升空感自豪

神舟二十三號載人飛船周日（5月24日）發射，行政長官李家超、行會非官守議員分別熱烈祝賀是次發射圓滿成功，並向各乘組成員，包括本港首名載荷專家黎家盈博士，致以崇高敬意和真摯祝福。



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李家超：港府會把握歷史時刻 為國家培育更多創科人才

李家超表示，國家經歷30多年的載人航天工程，憑藉前瞻目光、策略部署和無比毅力，以堅定決心實踐航天強國的偉大藍圖。此次任務極具意義，既是「十五五」時期的首次載人飛行任務，亦是首次有來自香港特區的載荷專家參與其中，全港市民都感到振奮和自豪。

李家超又稱，國家「十五五」規劃明確提出建設現代化產業體系、加快建設航天強國。在國家大力支持下，香港可以從「支持者」成為「執行者」，不僅彰顯香港特區在國家航天強國建設中可貢獻的力量，更是香港更好融入和服務國家發展大局的最佳實踐。

港府會把握這次歷史時刻，進一步提升科普教育，展示國家航天科技發展的輝煌成就，聚焦香港對國家航天事業的獨特貢獻，並激發青少年投身創科領域，為國家和香港特區培育更多創科人才。

2026年5月24日，搭神舟二十三號航天員乘組出征儀式，在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。圖為航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈出席儀式。（Reuters）

行會非官守議員致賀 葉劉：黎家盈展現獅子山精神

行會非官守議員召集人葉劉淑儀也稱，今次任務既是「十五五」時期的首次載人飛行，更是首次有香港專家參與，意義非凡，由衷感謝國家為香港提供珍貴機會，讓創科人才參與國家航天事業。

她又表示，黎家盈展現出迎難而上、堅毅不屈的獅子山精神，勇氣和毅力令人敬佩，全港市民感到無比振奮，引以為傲。葉劉淑儀也感謝黎家盈的家人，指他們的理解和支持，讓黎家盈能義無反顧地參與飛行任務。

行會非官守議員衷心感謝國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可，對香港科技發展的高度重視和關心支持，深信特區政府會把握好這個歷史時刻，為國家和香港培育更多優秀創科人才，更好融入和服務國家發展大局。