港產太空人｜求證是否黎家盈入選載荷專家　孫東笑而不答：等公布

中國載人航天工程辦公室今日（11日）宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。



創科局局長孫東表示，他與全港市民一樣感到無比興奮，是全香港人的光榮。他明白大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，未有回應入選者是否如消息所指的女總督察黎家盈，他強調會繼續與中央保持溝通，有再一步消息會進一步公布。



據悉，擁博士頭銜的女總督察黎家盈，入選載荷專家，她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作，去年起在北京接受相關訓練。

行政長官李家超今早公布港人入選載荷專家時，表示按慣例未能說明人選的身份。創科局局長孫東下午出席活動後表示，他與全港市民一樣感到無比興奮，亦衷心祝賀那位載荷專家，形容是全香港人的光榮，港府會提供一切提供的協助，幫助其完成培訓及未來航班工作。他又指，正如特首今早所言，此充分顯示了中央政府對香港的關心及支持，對香港創新發長特別是人才充分肯定，令香港可以「用香港所長扶國家所需」。

他又指，香港早在2022年開始就預備航天員選拔進行招幕及初選，非常高興有一名候選人脫穎而出，港府會繼續與中央保持溝通，並會繼續培育人才以支持中國內地高智能發展。

被問及這名港人載荷專家是否黎家盈，他笑言，明白大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，以按慣例內地通常只會公布人數，不會公布相關人士的資料。他強調，會繼續與中央保持溝通，有再一步消息會進一步公布。

今次入選的載荷專家女警據悉為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

就首次有港人獲選載荷專家，會否為港人日後參與解放軍、外交官等提供契機，孫東就表示，這次是國家首次讓香港有機會參與載荷專家選拔，體現國家對港關懷以及肯定，香港只要繼續做好工作，融入國家發展，相信日後多個領域都有機會參與國家發展。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼

