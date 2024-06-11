港產太空人｜李家超：國家選出港人為載荷專家　是香港光輝歷史

央視今早（11日）報道，中國載人航天工程辦公室消息指，載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名分別來自港、澳各一名載荷專家。他們後續將進入中國航天員科研訓練中心接受全面系統的訓練。



據了解，香港載荷專家就是擁有博士頭銜的女總督察黎家盈。行政長官李家超早上出席行政會議時未有透露入選人員名字，惟形容這是非常震振奮和鼓舞的好消息，指首次有香港市民獲選國家載人航天工程的載荷專家，有機會成為航天員，親身去到太空、親身參與科研工作，親身為國家航天工程作出貢獻，寫下特區和香港的光輝歷史。



央視報道，中國載人航天工程辦公室消息，國家載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家（香港地區、澳門地區各1名載荷專家）。後續，他們將進入中國航天員科研訓練中心接受全面系統的訓練。

國家載人航天工程第四批預備航天員選拔工作自2022年下半年全面啟動，經過了初選、覆選、定選3個階段。期間，首次面向港澳地區選拔載荷專家，得到了港澳各界和社會民眾的大力支持和熱情參與。

目前，國家航天員選拔訓練體系更加成熟完善，隨著載人航天國際合作的深入推進，還將有國外航天員參與選拔訓練並執行中國空間站飛行任務。

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中央在2022年啟動第四批預備航天員選拔工作，首次在港澳選拔載荷專，香港有120人報名。孫東5月中表示，約40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」，他雖然未知具體安排公布的日期，但很快就有好消息公布。