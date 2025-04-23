港產太空人｜港澳載荷專家預計最快2026年首次執行飛行任務

神舟二十號載人飛行任務今早（23日）舉行發布會，會上宣布，入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。



神舟二十號載人飛行任務今早（23日）舉行發布會，會上宣布，入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。（央視直播截圖）

中國載人航天工程辦公室今早在神舟二十號載人飛行任務發布會表示，目前正按既定計劃有序組織開展第四批航天員的訓練，取得飛行資質後將被納入飛行乘組候選範圍。

中國載人航天工程辦公室：港澳航天員迅速融入隊伍，訓練勤奮刻苦

發言人稱，港澳航天員入隊後很快適應工作和生活環境，迅速融入航天員隊伍，訓練勤奮刻苦，各項工作進展順利，目前正開展航天專業技術相關學習和訓，而港澳航天員作為載荷專家，預計最快明年 首次執行飛行任務。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



▼2022年10月2日 政府公布中央選拔載荷專家▼



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中國載人航天工程辦公室去年6月宣布，完成載人航天工程第四批預備航天員選拔工作，共有10名預備航天員最終入選，包括兩名分別來自香港和澳門的載荷專家。

中國載人航天工程辦公室去年6月宣布，共有10名預備航天員最終入選，包括兩名分別來自香港和澳門的載荷專家，據悉，香港載荷專家為女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。（資料圖片）

當時有消息指，入選的香港載荷專家是警隊女總督察黎家盈，她擁有博士學位，有3名子女，她期後會到內地受訓。