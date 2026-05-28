港台與泰國電視台簽合作備忘錄　研製時事文旅節目　說好香港故事

港台再與多一個東盟國家、泰國公共電視台簽署合作備忘錄。港台指，將探討在不同範疇如新聞時事及文旅節目的合作，並推動聯合製作、互派製作團隊於兩地實地取材、人才培訓及人員交流等。港台指，未來會繼續尋求與更多公共廣播機構合作，透過節目及知識的交流，向外說好香港故事。



關婉儀（左三）今日（五月二十八日）到訪泰國媒體Nation Group，與該機構的管理層交流，探討未來合作的機會。(政府新聞處)

廣播處長關婉儀5月27日至28日出訪泰國曼谷，昨日與泰國公共電視台總監Vanchai Tantivitayapitak簽署合作備忘錄，探討在不同範疇如新聞時事及文旅節目的合作，並推動聯合製作、互派製作團隊於兩地實地取材、人才培訓及人員交流等。

關婉儀今日到訪泰國媒體Nation Group，與該機構的管理層交流，進一步了解泰國媒體的運作情況。她表示，泰國是東盟的重要一員，今次與泰國的廣播機構簽署備忘錄及到訪當地媒體，有助深化與東盟廣播機構合作，加強港台的國際傳播力。

關婉儀（右）昨日與泰國公共電視台總監Vanchai Tantivitayapitak（左）簽署合作備忘錄。(政府新聞處)

港台已先後與多個東盟國家包括印尼、馬來西亞和越南的公共廣播機構，訂立合作協議並展開合作項目。港台指，未來會繼續尋求與更多公共廣播機構合作，透過節目及知識的交流互鑑，推動民心相通，善用香港內聯外通的優勢，向外說好香港故事。