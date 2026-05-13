港台與澳廣視簽署備忘錄　加強互換節目及人才交流等合作

香港電台周三（13日）與澳門與澳門廣播電視股份有限公司（澳廣視）簽署合作備忘錄，雙方將在互換節目、人才交流等範疇加強合作。廣播處長關婉儀同時出席亞太廣播聯盟（亞廣聯）行政委員會會議，與區內廣播機構交流。



2026年5月13日，香港電台與澳廣視簽署合作備忘錄，雙方將在互換節目、人才交流等範疇加強合作。圖為亞太廣播聯盟副主席、國家廣電總局國際合作司司長周繼紅（後排中）的見證下，廣播處長關婉儀（前排左）與澳廣視執行委員會主席羅崇雯（前排右）正式簽署合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

在亞廣聯副主席、國家廣電總局國際合作司司長周繼紅見證下，關婉儀與澳廣視執行委員會主席羅崇雯簽署合作備忘錄。在互換節目方面，由港台製作、講述民族英雄事跡的大型紀錄片《林則徐：虎門銷煙以外》，以及展現香港工匠精神的《香港故事—師傅來了2》將在澳門播出；而由澳廣視製作《口述澳門歷史名人堂》亦會在香港播放。

關婉儀表示，港台期望進一步深化與澳廣視的合作，加深兩地市民了解彼此的故事與文化，同時加強觀眾對國家歷史的認識。她指出，港台一直積極拓展合作網絡，單在過去一年，已與馬來西亞、越南、廣東、廣西等不同廣播機構建立合作關係，善用香港內聯外通的優勢，讓港台節目在不同地區播出。港台將繼續說好國家故事，弘揚中華文化。

2026年5月13日，香港電台與澳廣視簽署合作備忘錄，雙方將在互換節目、人才交流等範疇加強合作。圖為由港台製作、講述民族英雄事跡的大型紀錄片《林則徐：虎門銷煙以外》將在澳門播出。（政府新聞處圖片）

2026年5月13日，香港電台與澳廣視簽署合作備忘錄，雙方將在互換節目、人才交流等範疇加強合作。圖為由港台製作、展現香港工匠精神的《香港故事—師傅來了2》將在澳門播出。（政府新聞處圖片）

關婉儀同時出席亞太廣播聯盟會議

關婉儀此行亦出席第121屆亞太廣播聯盟行政委員會會議，與來自不同國家及地區的廣播業界交流。今年8月，港台將主辦亞太廣播聯盟機械人大賽，屆時來自15個亞太區國家及地區、逾300位機械科研精英學生將組隊來港參賽。港台期望透過舉辦此國際盛事，促進區內青年於工程、科技及創新領域的交流與合作。