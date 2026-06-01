馬會見習學員．騎師點入行？見習學員培訓計劃現正招生　詳情一覽

或許不少人也有想過成為「白馬王子」，享受策騎樂趣，甚至可以把騎馬運動作為職業，成為一名騎師。香港賽馬會今日（1日）表示，馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校，其獲國際認可的賽事見習學員培訓計劃現正公開招生，即日起本26日接受申請。馬會指，完成培訓後，學員有機會投身騎師、策騎員、釘甲匠、馬術事務助理及獸醫事務技術員等專業崗位，追尋賽馬夢想。騎師點入行？詳情一文看清。



賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇，同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會提供）

馬會招募新一代賽事見習學員幾時開始？

．即日起至2026年6月26日

申請賽事見習學員培訓計劃有什麼條件？

．申請者必須年滿十五歲

．完成中三或以上課程

．投考人士毋須具備策騎經驗

．見習騎師學校鼓勵勤奮、積極主動、熱愛運動及希望與馬共馳的年輕人報名。

申請賽事見習學員培訓計劃有身高、體重限制嗎？

．不設身高限制

．見習騎師和策騎員的體重參考指標分別約為105磅及125磅

賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇，同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會提供）

賽事見習學員培訓計劃可在哪申請？

有意申請者請於招募期內填妥表格遞交申請

賽事見習學員培訓計劃有多少名額？

學校騎術教練將於7月舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者參加體驗營。表現最優秀的25位申請人將獲取錄，加入培訓計劃。

賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇，同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會提供）

完成培訓後學員有機會投身騎師、策騎員、釘甲匠等崗位

香港賽馬會今日指，賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校成立逾五十年，其獲國際認可的賽事見習學員培訓計劃現正公開招生，即日起至2026年6月26日接受申請。完成培訓後，學員有機會投身騎師、策騎員、釘甲匠、馬術事務助理及獸醫事務技術員等專業崗位。

馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈表示，透過系統化、具認可資格的課程，培育高水平專業人才，而見習騎師學校推行雙軌教育制度，結合綜合知識與在職培訓，確保學員獲得全面教育及多元技能。

課程涵蓋騎術、馬房管理等 並提供海外培訓機會

課程涵蓋騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科，並提供海外培訓機會，體驗不同文化並擴闊國際視野。畢業學員將獲得等同香港學術及職業資歷評審局第一至第三級的認可資歷。