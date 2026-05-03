馬會首向冬奧港隊頒發獎金　林靜欣創歷史佳績獲37.5萬元

米蘭科爾蒂納2026冬季奧運會「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式周日（5月3日）舉行，香港賽馬會向港隊代表林靜欣頒發375,000港元獎金，以表揚她於短道速滑女子1,500米決賽中取得歷史性第七名佳績，也是計劃推出以來首次有冬奧代表獲獎勵。



文體旅局局長羅淑佩（前排左四）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（前排左三）、港協暨奧委會會長霍震霆（前排左一）、香港體育學院主席鄧竟成（前排左二）等嘉賓，在「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式上，與2026冬奧港隊代表林靜欣（前排右三）、郭子峰（前排右二）和翁厚全（前排右一）合照。（馬會提供圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、香港體育學院主席鄧竟成，以及運動員代表出席儀式。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩感謝馬會一直透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵和表揚在大型運動會奪得佳績的運動員。（馬會提供圖片）

羅淑佩：港府繼續推動冰雪運動發展

羅淑佩致辭時表示，今年冬奧香港派出4位運動員，參加短道速滑及高山滑雪項目，其中首戰冬奧的短道速滑運動員林靜欣，成功在女子1500米賽事取得第七名，為港隊在冬奧的表現寫下歷史新一頁。

她表示，港府十分支持冰雪運動的發展。除透過精英運動員發展基金撥款予體院培訓，亦通過藝術及體育發展基金的體育部份，資助運動員備戰和參與包括冬奧、亞冬運等大型國際賽事。港府在上年全國運動會期間，已與國家體育總局、廣東省政府、澳門特區政府簽署加強體育合作的協議，有助促進粵港澳大灣區冰雪運動的經驗交流和人才培訓，並將繼續推動冰雪運動在香港的發展。

此外，羅淑佩感謝馬會一直透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵和表揚在大賽奪得佳績的運動員。

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」自2023年推出以來，已向於大型運動會表現傑出的本地運動員發放近9,500萬港元獎金，為他們提供堅實後盾，並勉勵大家再接再厲，為港爭光。（馬會提供圖片）

馬會10年捐近67億元支持精英及社區體育發展

譚志源讚揚林靜欣發揮速度和拼勁，刷新港隊在冬奧的最佳成績，更展現香港運動員全力以赴、我做得到的堅毅精神，並有助提升大眾對冰雪運動的關注，鼓勵更多年輕人參與其中，勇敢追夢。

他表示，馬會在過去10年已捐款近67億港元支持精英及社區體育發展，未來馬會將繼續支持體育發展，建設更美好的社會。

林靜欣表示，能踏上奧運舞台是莫大榮幸。與世界各地頂尖運動員同場競技，令她獲益良多，也讓她深刻體會到，不到最後一刻，絕不輕言放棄的精神。她衷心感謝教練的悉心指導和家人的無私支持，亦感謝特區政府、香港體育學院（體院）、馬會、港協暨奧委會及社會各界的鼓勵與支持。

馬會贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，現金獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會等。其中，在奧運及殘奧會上獲得第四至八名的運動員亦可獲獎勵。至今馬會已透過計劃發放近9,500萬港元現金獎勵。