香港賽馬會與法國多維爾市合作　從四大範疇共同促進馬匹運動發展

香港賽馬會與法國多維爾市（Deauville）今天（13日）簽署合作備忘錄，加強雙方在馬匹運動發展多個領域上合作，當中包括騎術訓練、馬匹供應、馬匹健康及福祉。法國駐香港及澳門總領事杜麗緹表示，非常樂見法國與香港在賽馬領域的夥伴關係提升至新層次，反映法國與香港深化體育與旅遊領域交流的共同願景。



在法國駐香港及澳門總領事杜麗緹（後排右三）、馬會行政總裁應家柏（後排左三）等見證，雙方簽署合作備忘錄，加強在馬匹運動發展的合作。（馬會圖片）

一眾嘉賓在法國駐香港及澳門總領事官邸合照。（馬會圖片）

一眾嘉賓在法國駐香港及澳門總領事官邸合照。（馬會圖片）

簽署儀式在法國駐香港及澳門總領事官邸舉行。馬會表示，在為期三年的合作包括多個項目，涵蓋四大範疇：

1. 有關馬匹健康及福祉的交流：

• 在馬匹藥物、福祉實務及獸醫科學方面開展合作研究，提升預防、診斷及治療馬匹疾病的水平。

• 在「香港賽馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）合作夥伴Champs Legacy的支持下，支持香港退役賽駒移居法國及接受再培訓等安排。



2. 賽駒供應：

雙方將聯同法國多維爾市「ARQANA」馬匹拍賣行，鼓勵及促進合作機遇。多維爾市亦將為當地的代理商、育馬者，以及有意購置賽駒的馬會相關人士，安排參觀及交流活動。



3. 騎術訓練：

法國多維爾市將規劃旅遊套票，包括度身訂造騎術及暑期課程予馬會會員。



4. 馬球訓練：

法國多維爾市將規劃馬球學習課程；並支持馬會會員參加將於每年8月在多維爾市舉行的「亞洲馬球盃」（Asia Polo Cup），首屆賽事將於今年揭幕。



香港賽馬會行政總裁應家柏表示，這次與法國多維爾市合作，進一步加強馬會與法國馬業界的深厚聯繫。（馬會圖片）

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹表示，是次合作建基於互信、共同價值以及對卓越馬術的追求，而這份備忘錄將注入新動力。（馬會圖片）

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹表示，是次合作建基於互信、共同價值以及對卓越馬術的追求；而這份備忘錄將注入新動力，有賴法國與香港賽馬會的長期交流促成今次合作，尤其是每年舉辦的「法國賽馬會盃」和每年8月在多維爾舉行的香港賽馬會錦標賽事。

馬會行政總裁應家柏表示，香港與法國同樣對馬匹充滿熱愛；賽馬深深植根兩地，在社區裡把熱愛這項運動的人凝聚起來。他提到每逢「法國五月」，香港全方位呈現法國最優秀的文化，而這次與法國多維爾市簽署合作備忘錄，將進一步促進馬會與法國馬匹運動的聯繫。

法國多維爾市副市長及市長特派代表Philippe Béhuet表示，多維爾與香港雖然遠隔重洋，但兩地懷抱同樣對馬匹、運動、優雅與傳統的熱愛。（馬會圖片）

2025年8月16日，香港賽馬會行政總裁應家柏（左四）到法國多維爾馬場。頒發獎盃予勝出以香港賽馬會命名之錦標賽事的團隊。（馬會圖片）

總領事杜麗緹和馬會行政總裁應家柏、多維爾市國際馬術中心總裁Franck Lemestre、InDeauville總幹事Thierry Bottard、馬會會員及客戶事務執行總監鄺學苑，以及馬會體育業務執行總監施永傑見證，由馬會賽馬事務執行總監夏定安與Philippe Béhuet，代表雙方簽署合作備忘錄。

馬會表示，「快活星期三」（Happy Wednesday）於整個5月亦將舉辦以法國為主題的活動，包括今晚 （13日）在跑馬地馬場上演的「法國五月盃」及「法國賽馬會盃」。

2025年8月16日法國多維爾馬場，舉行香港賽馬會命名之錦標賽事。（馬會圖片）

多維爾市是法國西北部的沿海旅遊勝地，當地的馬匹運動歷史悠久。（馬會圖片）

多維爾市是法國西北部的沿海旅遊勝地，當地的馬匹運動歷史悠久。（馬會圖片）