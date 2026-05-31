馬會義工月圓滿舉行 逾1300人藉逾80活動服務社區4700小時
撰文：蕭通
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由全職、兼職及退休員工組成的馬會義工隊，連續第二年舉辦「『五月‧義』馬會義工月」，鼓勵員工以團隊形式服務社會，活動於周日（5月31日）圓滿結束。馬會義工隊凝聚愛心，在5月透過參與超過80項義工活動、累積總服務時數超過4,700小時，傳揚關愛精神。
義工包括馬會管理層 服務涵蓋兒童動物等群體
包括馬會管理層在內的逾1,300名馬會義工，於「『五月‧義』馬會義工月」參與各式各樣的義工服務，涵蓋體育、兒童及青少年、動物福利、弱勢社群、長者、環保等範疇。
馬會行政總裁應家柏表示，馬會一直致力建設更美好社會，隨著「『五月‧義』馬會義工月」第二年舉行，吸引更多義工參與。義工服務讓馬會員工與社區連繫在一起，不但是馬會的核心價值之一，也時刻提醒發揮馬會「同一馬會、同一團隊、同一目標」的精神。
應家柏帶領基層參觀大館 隊伍招募逾100名新成員
應家柏連同16位義工化身為導賞員，帶領基層家庭參與大館導賞團，認識這個逾180年古蹟的歷史與演變，以及馬會就大館保育及活化的貢獻，並介紹其日常營運由馬會資助。他們同時擔任導師，帶領參加者進行和諧粉彩工作坊，創作獨一無二的「大館小馬」畫作。
透過舉辦「『五月‧義』馬會義工月」，馬會義工隊成功招募了超過100名新成員，令成員總人數增至逾2,300名。義工隊一直推陳出新，為服務注入新元素，例如近年特別將服務結合義工技能，包括組織「CARE樂隊」、「粵曲義工隊」、「彩繪隊」、「氣球特工隊」、「剪髮義工隊」、「動力隊」等技能小隊服務社會，攜手共建關愛社區。
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