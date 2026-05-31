馬會義工月圓滿舉行　逾1300人藉逾80活動服務社區4700小時

由全職、兼職及退休員工組成的馬會義工隊，連續第二年舉辦「『五月‧義』馬會義工月」，鼓勵員工以團隊形式服務社會，活動於周日（5月31日）圓滿結束。馬會義工隊凝聚愛心，在5月透過參與超過80項義工活動、累積總服務時數超過4,700小時，傳揚關愛精神。



香港賽馬會行政總裁應家柏（後排右五）與其他馬會義工帶領參與活動的家庭，參觀及介紹大館的歷史及特色。（香港賽馬會圖片）

馬會行政總裁應家柏（中）與馬會義工指導參與活動的家庭，一同創作和諧粉彩畫作。（香港賽馬會圖片）

義工包括馬會管理層 服務涵蓋兒童動物等群體

包括馬會管理層在內的逾1,300名馬會義工，於「『五月‧義』馬會義工月」參與各式各樣的義工服務，涵蓋體育、兒童及青少年、動物福利、弱勢社群、長者、環保等範疇。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會一直致力建設更美好社會，隨著「『五月‧義』馬會義工月」第二年舉行，吸引更多義工參與。義工服務讓馬會員工與社區連繫在一起，不但是馬會的核心價值之一，也時刻提醒發揮馬會「同一馬會、同一團隊、同一目標」的精神。

馬會公司事務執行總監譚志源（後排紅衣）夥義工帶領幼稚園學童，一起將二手玩具創作成獨一無二的玩具畫，延長被遺棄玩具的生命，並教育小朋友珍惜玩具。（香港賽馬會圖片）

為協助無家可歸的狗隻尋找合適新家庭，馬會義工在不同地區參加狗狗領養日，包括寵物友善的馬會康城投注站。（香港賽馬會圖片）

應家柏帶領基層參觀大館 隊伍招募逾100名新成員

應家柏連同16位義工化身為導賞員，帶領基層家庭參與大館導賞團，認識這個逾180年古蹟的歷史與演變，以及馬會就大館保育及活化的貢獻，並介紹其日常營運由馬會資助。他們同時擔任導師，帶領參加者進行和諧粉彩工作坊，創作獨一無二的「大館小馬」畫作。

透過舉辦「『五月‧義』馬會義工月」，馬會義工隊成功招募了超過100名新成員，令成員總人數增至逾2,300名。義工隊一直推陳出新，為服務注入新元素，例如近年特別將服務結合義工技能，包括組織「CARE樂隊」、「粵曲義工隊」、「彩繪隊」、「氣球特工隊」、「剪髮義工隊」、「動力隊」等技能小隊服務社會，攜手共建關愛社區。

馬會會員及客戶事務執行總監鄺學苑（右二）與其部門同事，與智障及復康人士合力製作馬仔曲奇，攜手共建共融社會。（香港賽馬會圖片）