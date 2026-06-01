大班麵包西餅拖欠47名員工共136萬薪酬　遭勞工處檢控判罰25萬

勞工處早前檢控大班麵包西餅有限公司、大班餐廳有限公司及大班母企鴻和有限公司，指其拖欠47名員工共136萬元薪酬。3間公司今日（1日）在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款合共25.18萬元。



大班麵包西餅去年6月24日突全線結業。渣甸街分店早上貼出告示，解釋因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈宣佈即日起正式停止營業。(黃偉民攝）

大班麵包西餅去年6月24日突全線結業。渣甸街分店早上貼出告示，解釋因近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈宣佈即日起正式停止營業。(黃偉民攝）

上述3間公司故意及無合理辯解違反《僱傭條例》的規定，沒有在工資期屆滿後及僱傭合約終止後7天內，向47名僱員支付工資，涉及款額合共約136萬元。

鴻和有限公司沒有在法定期限內向一名僱員支付年假薪酬，涉及款額約7,600元，亦沒有根據勞資審裁處的判令指定日期後14天內向一名僱員支付約8.1萬元的裁斷款項。

勞工處發言人表示，有關裁決向所有僱主發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內發放工資給僱員，以及按照勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令支付裁斷款項給僱員。發言人重申，不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法。