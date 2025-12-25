2025回顧｜10大熟悉品牌結業告別　海皇粥店、大班冰皮月餅成絕響

【結業潮／餐飲業／零售業／酒樓／戲院／外賣平台】2025年踏入尾聲，在這一年，多個滿載集體回憶的老字號，或曾是「一方霸主」的品牌走進歷史，包括大班麵包西餅、海皇粥店、名都酒樓、燉奶佬、嘉禾院線及戶戶送等，部份已創立超過40年，陪伴數代港人成長。



該批品牌結業原因主要與經濟層面有關，包括「難以預計且不可抗拒的衝擊」、財務狀況惡化結業、租金持續高企、繼續營運不符合股東最大利益等。下文將回顧2025年結業的十大知名品牌。



2025年即將踏入尾聲，本港持續經濟不景，零售及餐飲業大受衝擊，今年繼續有多間老字號或具有代表性的品牌結業，當中不少已逾40年以上歷史，或曾是「一方霸主」，可謂陪伴數代港人成長，惟各店都無法阻擋歷史洪流，相繼宣布「光榮結業」，甚至突然結束營業。

冰皮月餅始祖「大班麵包西餅」全線突然結業

大班麵包西餅創立於1984年，聞名於全球首創突破傳統框框的「冰皮月餅」，高峰期在港擁超過20間分店，惟今年不斷傳出被追租及拖糧消息，至今年6月4日多間分店突然貼出告示，宣布近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，即日起停業，結束長達41年歷史。

香港首間連鎖粥店「海皇粥店」財務狀況惡化結業

海皇粥店創立於1992年，主要經營傳統廣東粥品、腸粉及小食，號稱香港首間連鎖粥店，高峰期曾在全港開設超過30間分店。惟母公司海皇國際有限公司董事局5月7日突然公布，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，同日關閉所有店舖及辦公室。

翻查資料，海皇粥店標榜注重清潔衛生及食品安全，早於1999年引進「五常法」管理系統，成為香港首間取得相關認可的食肆，2024年10月曾推出10元放題，任食白粥、豆漿及油器，一度吸引大批食客排隊。

碩果僅存點心車「金鐘名都酒樓」光榮結業

名都酒樓位於金鐘統一中心，今年9月28日結束長達35年的營運，其4樓舖位已由香港科技大學以3.544億元購入。香港聘珍樓集團在店外貼出「光榮結業」告示，指酒樓憑藉製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待世界各地的旅客，舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。

希望曾於這裡經歷的回憶能伴隨著你，就像會銘記於我們心中一樣。 香港聘珍樓集團

TVB明星飯堂「彩龍皇宮大酒樓」結束45年歷史

彩龍皇宮大酒樓位於牛池灣彩雲商場，老闆為香港餐務管理協會主席梁振華，初時不願回應結業疑雲，惟酒樓最後在今年10月16日結業，只貼上「天下無不散之筵席」的告示，結束長達45年的營運。

該酒樓與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，早年曾是TVB明星飯堂，有網民便曾遇見李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人。酒樓近年亦常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等。

美國快餐店「BURGER KING漢堡王」剩機場禁區店

美國知名快餐店BURGER KING（漢堡王）山頂凌霄閣分店8月31日結業，全港僅餘一間香港國際機場離境大堂分店，即市民除非出境外遊，否則在港無法再次品嚐。該品牌早在上世紀80年代進軍香港，一度撤出，直至2003年「捲土重來」並不斷擴張，高峰時期有逾20間分店，遍佈全港各區，惟後來陸續結業。

44年歷史連鎖茶餐廳「燉奶佬」結業

燉奶佬創立於1981年，初期在旺角經營甜品店起家，招牌菜為燉奶，後來轉型至港式茶餐廳，全盛期在港有24間分店，更建立品牌「燉奶佬主理」發展零售包裝食品，惟近年不斷縮減門店規模，最後一間美孚店因租約期滿，在今年5月30日結業，結束長達44年歷史。

嘉禾院線全線「謝幕」 僅餘3間戲院由內地白武士接手

橙天嘉禾早於1972年開設嘉禾院線，為香港歷史悠久的影院集團之一，今年初仍有7間戲院營業，惟不斷結業，年中只餘下3間戲院，分別是奧海城the sky、屯門StagE、筲箕灣嘉禾銀河廣場及嘉禾大埔。

直至今年6月27日，橙天嘉禾宣布停止經營香港所有影城業務，6月29日前將完成或終止所有戲院租約，又指一直在評估香港影城業務的表現及可持續性，今次的決定為集團對營運及成本架構持續策略檢討的一環。最終，僅餘3間戲院由上海星軼影院接手。

56年歷史海運戲院結業 大批市民專程告別

其中，嘉禾院線最具代表性的尖沙咀海運戲院，已在今年6月1日最後營業。該戲院容納觀眾人數全港最多，連同上任經營者，共有56年歷史，曾是電影公司舉行星光熠熠首映禮的首選場地，可謂盛載數代港人的集體回憶，結業當晚吸引大批市民專程告別。

35年歷史的鴻星中菜2025年全線結業。（資料圖片／夏家朗攝）

鴻星中菜不敵嚴峻經營環境及高企租金結業

鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店，在7月2日結業。根據員工通告，由於近年香港餐飲業面臨結構性挑戰，鴻星中菜一直尋求開源節流方法，但依然不敵嚴峻經營環境及持續高企租金，在多次與個別業主磋商惟沒有達成共識後，經審慎評估，決定結束旺角MOKO新世紀廣場店營運。

鴻星中菜在1989年創立，曾引領石頭魚及黃油蟹熱潮，高峰時期擁16間門店，更進軍內地及日本，2019年由「舖王」鄧成波家族接手。惟近年先後面對新冠疫情及北上熱潮，旗下分店相繼結業，今年僅餘旺角MOKO新世紀廣場一間門店。

DONKI迴轉壽司專門店全線結業

DON DON DONKI早在新冠疫情前進軍香港，尖沙咀美麗華首店2019年7月12日開幕，其後DONKI在香港高歌猛進，同年12月12日在荃灣海之戀開設第二間門店。DONKI同時積極發展壽司餐廳品牌，2021年10月29日於毗鄰荃灣DONKI的舖位，開設首間鮮選壽司香港門店，也是DONKI全球首間迴轉壽司專門店。

鮮選壽司翌年擴張至山頂廣場及黃埔花園，高峰期全港開有5間分店，包括銅鑼灣名珠城及小西灣藍灣廣場，惟2024年起相繼結業，最後的荃灣店也在今年7月1日結業，告示稱「為了迎接全新精彩活動」。

戶戶送結業︰繼續香港市場不符合股東最大利益

早於2015年攻港的外賣平台戶戶送（Deliveroo）在今年3月10日公布，由4月8日起撤出香港市場，由Foodpanda接手部份資產，並結束其他業務。戶戶送表示，香港市場特有的多項因素，讓董事局考慮過多個策略性方案，但基於戶戶送對資本投放的嚴謹要求，董事局最後認為繼續於香港營運，並不符合股東的最大利益。

戶戶送又指，香港市場於2024年佔集團全球的總交易額5%，對國際市場（英國及愛爾蘭外）的總交易額有5%負面影響。香港市場經調整的未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利率（adjusted EBITDA）仍是負數。