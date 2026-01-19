大班母公司被申請清盤 稱明午會有資金還款不獲接納 官頒令清盤
撰文：朱棨新

老牌連鎖店大班麵包西餅去年6月全線停業，其母公司鴻和有限公司去年亦遭債權人提出清盤呈請。案件今(19日)在高等法院聆訊，鴻和的代表稱明天可還款求免被清盤，惟暫委法官林展程指鴻和上次已稱會還款而未做到，最後應債權人要求，頒令鴻和清盤。
代表律師指明天下午可取得足夠資金
代表鴻和有限公司的代表大律師今陳詞指，明天下午將可取得足夠資金，向債權人還款，反對清盤。惟債權人的代表大律師要求頒令鴻和清盤，而暫委法官林展程亦指，鴻和在早前聆訊時，已曾表示能夠還款，最終決定頒令鴻和清盤。
鴻和大班等另涉欠薪132萬
此外，鴻和有限公司、大班麵包西餅有限公司、大班餐廳有限公司、鴻和的董事廖志強涉未有按時向逾40名員工支付薪金，涉款逾132萬元，遭票控103項欠薪罪名。案件早前在九龍城裁判法院聆訊，裁判官把案件押後至3月2日再訊，以待辯方給予法律意見。
案件編號：HCCW 587/2025
