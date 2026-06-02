鋼琴老師涉非禮16歲女生　事主彈琴被摸腿按摩　下課再攬稱下次見

七旬鋼琴老師涉在鋼琴課上非禮16歲女生，包括摸腿及按摩，並涉捉住女生的手放在他的陽具，及用其下體撞女生的背部等。鋼琴教師今（2日）在九龍城裁判法院否認非禮罪受審。女生指被告知她來自單親家庭，曾向她發訊息稱，會關照和關心她，又稱：「以後無人嘅時候叫我daddy就得啦。」她形容當日課堂上被侵犯感到「好核突」，但怕老師不知對她做什麼而沒說出口。



被告吳立衛（78歲，鋼琴教師），被控1項猥褻侵犯罪，指他於2025年3月30日，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓「金聲琴行」猥褻侵犯女童X。

被告吳立衛否認鋼琴課上非禮女生。（陳曉欣攝）

遭被告摸腿曾報以怒視目光

X在錄影會面稱，當日她到涉案琴行學琴，被告是她的鋼琴老師，教琴時坐在X右方。被告開始教琴十多分鐘後，突然摸她的腿，為時十數秒，X怒視被告，被告就縮手。被告又嘗試雙手包住X的左腳，稱：「你好似肥咗喎。」X即翹腳不讓被告摸，被告卻伸入大腿罅摸。

被告為X按摩並摸到其鎖骨

隨後被告站在X身後，為X「按摩」膊頭，卻把手伸手入X的上衣，並摸到她的鎖骨，X及時撳住被告的手。未幾，被告捉住X的手，放到他下體上約1分鐘。X稱，她當時很害怕，不懂如何反應。被告更用下體前後撞她的背部兩三下，力度稍大。

下課時再攬一下稱下星期見

X形容感覺似「有舊野銀住好唔舒服」，她整個人呆了。下課時，被告攬了她一下說：「 下個星期再見啦。」X事後告知母親，事件報警處理。

被告曾發短訊約X外出

X在主問供稱，她跟被告學琴約1年半，兩人是普通師生關係。被告知她來自單親家庭，曾在訊息稱：「先生永遠都會令你當自己嘅孩子一樣，會關照你關心你，以後無人嘅時候叫我daddy就得啦」。平時上課時，被告曾約她外出，X會以家教嚴婉拒。X稱她滿 16歲時，被告有祝福她說：「無法表達daddy愛錫之情。」

案件編號：KCCC900011/2026