男教師涉非禮兩少女　事主指被告摸其大腿後　若無其事叫她做習題

數學男教師涉摸兩名17歲少女的大腿，被控非禮等罪，案件今（7日）在粉嶺裁判法院開審。其中一名事主稱，被告教她數學時，曾無故踢她的小腿及摸大腿，又在休息時大談他的性經驗，令她感到尷尬。有次兩少女伏下玩手機，被告後來又過來由其腿摸至其大腿，然後若無其事地叫她繼續做習題。她事後問與她一起的另一女事主，始知對兩人同被摸。辯方質疑事主誣陷被告，事主否認。她憶述被摸經過時更抽泣。



被告劉湛基（39歲，教師）被控1項普通襲擊及4項非禮罪，事發在本港某中學。劉被控於2022年12月30日襲擊女子X；2023年4月某日非禮女子Y，及於5月18日非禮女子X和兩度非禮Y。法庭就本案頒下匿名令，任何人不得披露事主與被告的關係、案發地點等可辨認事主身份的資訊。

被告劉湛基否認非禮兩少女，案件在粉嶺法院開審。(資料圖片)

被告休息期間大談性經驗

X憶述，被告12月30日為她和Y補習，被告原本坐在教師桌改簿，後來X有問題請教，被告主動提出在她旁邊教導，期間被告突然很大力踢X的右小腿，先後兩下。此外，被告休息期間大談戀愛經驗和性經驗，X起初附和笑，但被告越講越露骨，X感到尷尬，叫被告不要說下去，但被告沒理會。

伏桌玩手機遭被告摸大腿

另一次5月補習時，X和Y伏在桌上玩手機，被告突然用手摸X的大腿，由膝頭掃至大腿，被告之後若無其事叫X和Y繼續做題目。兩人約5分鐘後離開，Y透露她亦遭被告摸。

訊息中稱呼X做寶貝

X指，被告在數天後傳訊息給她稱「你勸下Y，今日真係太過分，先至咁對你哋」，X對被告態度突變感奇怪。X又稱，被告曾在訊息叫她做「BB」和「寶貝」，更曾在眾目睽睽下這樣叫她和Y。

X提及被摸時抽泣

X提及被摸時抽泣不已，裁判官一度休庭讓她平復。X承認，當時沒有問被告為何摸她，因為她認為被告未必會應。X在盤問下稱她沒即時告訴家人被摸大腿，因怕家人覺得她保護不到自己。辯方指，被告沒有接觸過X的身體，指X誣陷。X否認說法，又稱不想被人叫「BB」。案件明續。

案件編號：FLCC 399/2025