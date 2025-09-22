小學教師上課叫女生坐大腿並摸胸　官斥行為令人咋舌髮指　囚26月

小學男教師涉在學校活動中非禮小五女生，包括叫女生坐他大腿，進而摸女生的胸、腰和大腿等，男教師並要求目擊的同學閉口不談。男教師被裁定涉及一女生的非禮和意圖妨礙司法公正等4罪成。案件今（22日）在區域法院判刑，法官勞潔儀指被告在授課時摸女生的胸部，另在全班同學面前拉女生坐上他的大腿，行為令人咋舌和髮指，就4罪判監26個月。



被告只被裁定非禮一名女生

被告王輝文（31 歲，已辭職）被裁定罪成的4罪，包括3項非禮及1項意圖妨礙司法公正罪，指他於2023年3月至5月19日，於天水圍某小學三度猥褻侵犯12歲女童 X；並於同年5月22日指示A及B隱瞞被告曾猥褻侵犯X。被告原並被控非禮女生Y，但經審訊後裁定非禮Y罪名不成立。

被告王輝文在區域法院被判囚26個月。(黃浩謙攝)

求情指被告不能再執教鞭

辯方求情指，報告顯示X沒有臨床心理障礙或長期心理創傷。被告太太指被告是家庭經濟支柱，她探望被告時感受到被告的愧疚和悔恨，她相信被告回家後家庭會變得完整。被告一直希望為教育界付出，如今他已不能再執教鞭，其過往多年努力付諸東流，望法庭酌情減刑。

事主X對受傷害仍感憤怒

法官勞潔儀引述X的創傷報告，X不解為何會被選中為性侵對象，對於老師非禮她感到很震驚。她掙扎了很長時間才揭發事件，她被非禮後常發惡夢，對上學感到焦慮。心理學家認為，X對非禮的反應仍然很強烈，對被信任的人背叛和傷害感到很憤怒，X自言沒搞過被告，斥被告：「大人對細路仔做咁嘅事，你不羞恥嗎？」心理學家建議如X日後的情緒仍受困擾，應考慮治療。

被告在課堂上要X坐其大腿

勞官續指被告與X年紀懸殊，他在授課期間非禮學生，嚴重破壞誠信。即使被告當時沒有威嚇或利誘X，但他對X來說是有權力的人，X擔心會觸怒被告。事發時，X婉拒坐被告大腿要求，惟被告仍然堅持，在2名同學面前要X坐他大腿，更伸手入X的衣服摸胸，行為令人髮指。

斥被告對學生灌輸錯誤價值觀

另一次事件中，被告則不理X的意願，在全班同學面前叫X坐他大腿，所為令人咋舌，就3項非禮罪共判監13個月，其中一罪分期3個月。就妨礙司法公正罪，被告作為老師向小學生灌輸錯誤價值觀，亦判囚12個月，與非禮罪分期執行。

被告太太患產後抑鬱值得同情

勞官指，被告知道X的父母離異，由祖母照顧，家庭支持較少；被告太太因此患產後抑鬱值得同情，惟案情嚴重，法庭須傳達清晰訊息予社會。考慮到案情，以及被告過往由良好品格可獲減刑1個月，最終刑期為26個月。

案件編號：DCCC 1151/2023