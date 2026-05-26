男教師涉非禮男生　因事主拒出庭脫罪　官指非一般朋友拒批訟費

男教師涉四度在家非禮15歲男學生，被控4項猥褻侵犯罪。案件原今（26日）在區域法院開審，惟事主未有出庭作供，控方不提證供起訴，暫委法官周燕珠裁定被告全部罪脫。辯方隨即作訟費申請，遭控方反對，指被告自招嫌疑。周官今午下裁決指，被告和事主在9個月內有500頁的WhatsApp通訊紀錄，關係遠超一般朋友，且被告居於三層樓1200呎住所，單位有他人在場也不影響犯案，認為被告自招嫌疑，拒絕其訟費申請。



被告F.P.S.（31歲）被控於6月3日至9月29日期間，分別在西貢及旺角的某單位，四度非禮年約15至16歲的男童X。

被告FPS原被控非禮，因事主拒出庭，在區域法院被裁定罪名不成立。(黃浩謙攝)

辯方指訊息對話未提及性等敏感話題

辯方申請訟費時指，被告與事主的WhatsApp對話中沒有提及性等的敏感話題，而且X亦曾提及案發時有家傭等人在場。惟控方反對指，被告和事主在通訊程式上有大量的溝通，二人亦有相約在校外見面，關係遠超一般師生。

官認為被告與事主非一般朋友

周官關注，被告是否會就申請訟費作供，惟被告拒絕。周官指，被告罪脫全因X不願上庭指證，但根據兩人的訊息記錄，他們在9個月的對話長達500頁，反映關係遠超一般朋友。

被告居1200呎三層高住宅

周官亦提及，被告的住所為1200呎的單位及三層高的住宅，即使案發地點有他人在場，亦不影響犯案。最終裁定被告自招嫌疑，故拒絕訟費申請。

案件編號：DCCC788/2025