HKTVmall母企動物實驗｜王維基股東大會稱涉腦部手術 為延長壽命
HKTVmall母公司「香港科技探索有限公司」年度報告揭示，過去4年進行38項動物「頭身分離」實驗，引起動保團體關注。香港科技探索今早（2日）舉行股東周年大會，PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝獲特別安排，准以旁聽身份在場發問。
據鄧國輝引述指，當時港科技探索創辦人王維基表示，該動物實驗涉及到腦科手術，目的之一是延長長者壽命，又稱曾親身到農場觀察實驗，當時的綿羊及豬農場均已全身麻醉，沒有痛苦，但基於保密協議及商業原則，不便公布更多細節。
動保組織引述王維基︰唔係冷血冇人性 反對化妝品動物實驗
香港科技探索今早10時舉行股東周年大會，PETA亞洲善待動物組織到場抗議，並提前一周購入該公司一手股票（若按過去5日平均股價1.08元計算，即一手折合約1,080元），計劃以股東身份出席大會，惟疑因太遲購買股票，以致未能涵蓋在股東名單中，最後獲准以旁聽身份在場發問。
據PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝引述指，當時王維基自稱「唔係冷血冇人性」，同樣喜愛動物，家中更飼養3隻狗，他亦支持PeTA亞洲善待動物組織反對化妝品動物實驗，認為人類不應為了外貌美觀而殘忍對待動物。
王維基曾親身到農場觀察實驗 稱綿羊及豬無痛苦
鄧國輝引述王維基表示，由於該「頭身分離」的動物實驗涉及到腦科手術，現行沒有非動物實驗的替代方案，若有其他可行方案必定會中止。他又稱曾親身到農場觀察實驗，當時的綿羊及豬農場均已全身麻醉，沒有痛苦。
鄧國輝表示，王維基強調該動物實驗目的之一是延長長者壽命，又承認為了重大的目標，確實有所犧牲，但他稱實驗已通過當地的醫學倫理法規，包括3R原則，並受到當地政府規管，不過基於保密協議及商業原則，不便公布更多細節。
有股東質疑HKTVmall與其他超市爆減價戰 質疑為何要動物實驗
鄧國輝並透露，另有一名與PeTA沒有關係的股東，曾發表動物實驗相關提問。該股東由投資角度出發，質疑公司的規模不大，利潤前景不明朗，目前更與其他超市爆發減價戰，質疑為何還要涉足動物實驗。
鄧國輝引述王維基指，一向不做「即食投機」的生意，又指他過去創辦的香港寬頻，最初10年也是沒有利潤，但最終成功以50億元出售股權。
動保組織稱王維基已口頭承諾坐下來討論
鄧國輝表示，王維基不應「唧牙膏」透露資訊，例如當時問到除了豬及綿羊外有何動物實驗，便沒有獲正面回應，另外3R原則早於1959年提出，已是過時的理論，惟他當時獲特別安排出席股東大會，不宜公開質疑對方。
鄧國輝稱，約兩個月前曾向香港科技探索致信，要求立即停止實驗，惟一直沒有回應，直至今日親身出席股東大會才獲得回應。他並稱王維基已口頭承諾，日後與PeTA及專家坐下來討論，惟PeTA就有關議題將會繼續施壓。
HKTVmall早前指研究團隊由20多位專業人員組成
翻查資料，早前HKTVmall早前曾澄清，該動物實驗為香港科技探索所開展的醫學項目，專注於人類器官保存、移植及神經治療等範疇，研究團隊由20多位專業人員組成，包括腦科醫生、神經系統醫生、獸醫、大學教授、麻醉科醫生及科研人員。
當時HKTVmall又指，會持續以審慎及負責任的態度推動相關科研項目，期望能為人類的健康與醫療發展作出正面貢獻。
香港科技探索集團︰實驗皆已通過當地政府倫理委員會審批
香港科技探索集團回應指，已高度理解PeTA對生命科學項目的關注，已再次強調項目乃醫療方面的研究，實驗皆已通過當地政府倫理委員會的審批，並符合3個原則，包括確保研究對人類醫學具有實質貢獻、確認已無其他可行替代方案，以及在實驗過程中盡力對動物的痛苦減到最低。
集團指，對於與該組織代表會面持開放態度，若未來有機會與組織代表，聯同大學醫學院及醫學專業人員，探索手術實驗範疇的替代方法，推動更符合動物福祉的科研發展。
相關醫學研究目的是提升人類晚年生活質素
集團重申，有關實驗屬於嚴謹的醫學研究項目，目的是提升人類晚年生活質素、促進器官保存及肢體移植發展，以及血液再生研究，最終目標是希望對社會大眾，特別是長者群體作出貢獻。
集團又指，一直以最高道德及倫理標準推進相關研究，嚴格遵守所有適用法規及動物福利指引，並在嚴格的審批及監管下進行。隨著科學技術的進步，集團會繼續積極尋求可行的非動物替代方案，並提升實驗過程中動物福祉的保障，承諾以負責任的態度，持續推動具意義的生命科學研究。