HKTVmall母企動物實驗｜王維基股東大會稱涉腦部手術　為延長壽命

HKTVmall母公司「香港科技探索有限公司」年度報告揭示，過去4年進行38項動物「頭身分離」實驗，引起動保團體關注。香港科技探索今早（2日）舉行股東周年大會，PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝獲特別安排，准以旁聽身份在場發問。



據鄧國輝引述指，當時港科技探索創辦人王維基表示，該動物實驗涉及到腦科手術，目的之一是延長長者壽命，又稱曾親身到農場觀察實驗，當時的綿羊及豬農場均已全身麻醉，沒有痛苦，但基於保密協議及商業原則，不便公布更多細節。



HKTVmall母公司「香港科技探索有限公司」進行「頭身分離」實驗，PETA亞洲善待動物組織6月2日趁該公司股東大會，到門外抗議。（湯致遠攝）

PETA亞洲善待動物組織支持者手持七孔流血的豬頭及沾滿血的殺豬刀道具。（湯致遠攝）

PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝表示，機構用公司名義，經證券行購入香港科技探索股票，以參加股東大會。（湯致遠攝）

動保組織引述王維基︰唔係冷血冇人性 反對化妝品動物實驗

香港科技探索今早10時舉行股東周年大會，PETA亞洲善待動物組織到場抗議，並提前一周購入該公司一手股票（若按過去5日平均股價1.08元計算，即一手折合約1,080元），計劃以股東身份出席大會，惟疑因太遲購買股票，以致未能涵蓋在股東名單中，最後獲准以旁聽身份在場發問。

據PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝引述指，當時王維基自稱「唔係冷血冇人性」，同樣喜愛動物，家中更飼養3隻狗，他亦支持PeTA亞洲善待動物組織反對化妝品動物實驗，認為人類不應為了外貌美觀而殘忍對待動物。

PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝。（湯致遠攝）

王維基曾親身到農場觀察實驗 稱綿羊及豬無痛苦

鄧國輝引述王維基表示，由於該「頭身分離」的動物實驗涉及到腦科手術，現行沒有非動物實驗的替代方案，若有其他可行方案必定會中止。他又稱曾親身到農場觀察實驗，當時的綿羊及豬農場均已全身麻醉，沒有痛苦。

鄧國輝表示，王維基強調該動物實驗目的之一是延長長者壽命，又承認為了重大的目標，確實有所犧牲，但他稱實驗已通過當地的醫學倫理法規，包括3R原則，並受到當地政府規管，不過基於保密協議及商業原則，不便公布更多細節。

鄧國輝孜引述王維基指，該動物實驗目的之一是延長長者壽命。（湯致遠攝）

有股東質疑HKTVmall與其他超市爆減價戰 質疑為何要動物實驗

鄧國輝並透露，另有一名與PeTA沒有關係的股東，曾發表動物實驗相關提問。該股東由投資角度出發，質疑公司的規模不大，利潤前景不明朗，目前更與其他超市爆發減價戰，質疑為何還要涉足動物實驗。

鄧國輝引述王維基指，一向不做「即食投機」的生意，又指他過去創辦的香港寬頻，最初10年也是沒有利潤，但最終成功以50億元出售股權。

有股東質疑指，目前HKTVmall正與其他超市爆發減價戰，質疑為何還要涉足動物實驗。（湯致遠攝）

動保組織稱王維基已口頭承諾坐下來討論

鄧國輝表示，王維基不應「唧牙膏」透露資訊，例如當時問到除了豬及綿羊外有何動物實驗，便沒有獲正面回應，另外3R原則早於1959年提出，已是過時的理論，惟他當時獲特別安排出席股東大會，不宜公開質疑對方。

鄧國輝稱，約兩個月前曾向香港科技探索致信，要求立即停止實驗，惟一直沒有回應，直至今日親身出席股東大會才獲得回應。他並稱王維基已口頭承諾，日後與PeTA及專家坐下來討論，惟PeTA就有關議題將會繼續施壓。

鄧國輝引述王維基指，一向不做「即食投機」的生意。（湯致遠攝）

HKTVmall早前指研究團隊由20多位專業人員組成

翻查資料，早前HKTVmall早前曾澄清，該動物實驗為香港科技探索所開展的醫學項目，專注於人類器官保存、移植及神經治療等範疇，研究團隊由20多位專業人員組成，包括腦科醫生、神經系統醫生、獸醫、大學教授、麻醉科醫生及科研人員。

當時HKTVmall又指，會持續以審慎及負責任的態度推動相關科研項目，期望能為人類的健康與醫療發展作出正面貢獻。

香港科技探索集團指，實驗皆已通過當地政府倫理委員會的審批。（湯致遠攝）

香港科技探索集團︰實驗皆已通過當地政府倫理委員會審批

香港科技探索集團回應指，已高度理解PeTA對生命科學項目的關注，已再次強調項目乃醫療方面的研究，實驗皆已通過當地政府倫理委員會的審批，並符合3個原則，包括確保研究對人類醫學具有實質貢獻、確認已無其他可行替代方案，以及在實驗過程中盡力對動物的痛苦減到最低。

集團指，對於與該組織代表會面持開放態度，若未來有機會與組織代表，聯同大學醫學院及醫學專業人員，探索手術實驗範疇的替代方法，推動更符合動物福祉的科研發展。

香港科技探索集團指，相關醫學研究項目目的是提升人類晚年生活質素、促進器官保存及肢體移植發展，以及血液再生研究。（湯致遠攝）

相關醫學研究目的是提升人類晚年生活質素

集團重申，有關實驗屬於嚴謹的醫學研究項目，目的是提升人類晚年生活質素、促進器官保存及肢體移植發展，以及血液再生研究，最終目標是希望對社會大眾，特別是長者群體作出貢獻。

集團又指，一直以最高道德及倫理標準推進相關研究，嚴格遵守所有適用法規及動物福利指引，並在嚴格的審批及監管下進行。隨著科學技術的進步，集團會繼續積極尋求可行的非動物替代方案，並提升實驗過程中動物福祉的保障，承諾以負責任的態度，持續推動具意義的生命科學研究。