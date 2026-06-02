HKTVmall母企動物實驗惹議 股東大會動保Cosplay王維基劏豬抗議
HKTVmall母公司「香港科技探索有限公司」年度報告揭示，過去4年進行38項動物「頭身分離」實驗，引起動保團體關注。香港科技探索今早（2日）舉行股東周年大會，PeTA亞洲善待動物組織特地購買股票，試圖以股東身份出席，並當面質詢管理層，其組織支持者在股東大會舉行前，於大樓門外Cosplay創辦人王維基無聲抗議，並手持七孔流血的豬頭及沾滿血的殺豬刀道具，地上告示牌則呼籲消費者罷買HKTVmall︰「你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗。」
不過，PeTA代表出席股東大會一波三折，疑因太遲購買股票，股東名單無相關名字，一度被拒絕進內，直至股東大會開始前，他獲准以旁聽身份進場發問。《香港01》正向香港科技探索查詢。
PETA亞洲善待動物組織早前引述HKTVmall母公司「香港科技探索」發布的年度報告指，該公司過去4年來進行38項實驗，涉及豬及綿羊的身體部位，包括切除頭部並維持生命活動長達7小時，也無法保證日後能實現成果，批評相關研究殘忍，且效果成疑。
PETA亞洲善待動物組織買股票 試圖出席香港科技探索股東大會
香港科技探索今早10時舉行股東周年大會，PETA亞洲善待動物組織上周用公司名義，經證券行購入該公司一股股票（若按過去5日平均股價1.08元計算，即一股折合約1,080元），並派代表以股東身份出席大會，試圖現場當面質詢管理層。
動保成員無聲抗議︰你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗
該動保組織支持者在門外無聲抗議，其中一人身穿實驗袍、戴上香港科技探索創辦人王維基外貌的面具，雙手持有不同道具，分别是七孔流血的豬頭及沾滿血的道具殺豬刀。放在地上的開合式告示牌，則模仿HKTVmall的美術風格，以黃綠色作為主色調，並寫上︰「HKTV劈價冇手軟，劈動物一樣冇手軟！你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗。」
香港科技探索續投放資源 憂實驗對象波及貓狗等動物
PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝表示，動物實驗事件已影響香港科技探索的商譽，例如英國美妝護膚品牌LUSH等商戶，已從HKTVmall中下架，同時也導致部份擁躉失望，惟該公司未來仍不斷投放資源至實驗，卻不確定能否取得效益，擔心未來的實驗對象波及貓狗等動物。
籲香港科技探索發掘其他更可行的實驗方法
鄧國輝又指，外國已有不少文獻證明毋須通過動物進行實驗，例如器官晶片技術便能高度模擬人體對藥物的反應，而動物與人體構造不同，實驗結果未必準確，更稱美國國家衞生院曾指出逾90%通過動物實驗研發的新藥，最後都出現問題，建議香港科技探索發掘其他更可行的實驗方法。
獲特別安排以旁聽身份在股東大會發問
鄧國輝接受傳媒訪問後，換上西裝步進大樓登記，約10分鐘後折返向記者指，疑因PeTA亞洲善待動物組織太遲購買股票，香港科技探索的股東名單中沒有其名字，一度被拒絕出席股東大會。直至在股東大會開始前，他獲特別安排以旁邊身份出席及允許發問。