HKTVmall母企動物實驗惹議　股東大會動保Cosplay王維基劏豬抗議

HKTVmall母公司「香港科技探索有限公司」年度報告揭示，過去4年進行38項動物「頭身分離」實驗，引起動保團體關注。香港科技探索今早（2日）舉行股東周年大會，PeTA亞洲善待動物組織特地購買股票，試圖以股東身份出席，並當面質詢管理層，其組織支持者在股東大會舉行前，於大樓門外Cosplay創辦人王維基無聲抗議，並手持七孔流血的豬頭及沾滿血的殺豬刀道具，地上告示牌則呼籲消費者罷買HKTVmall︰「你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗。」



不過，PeTA代表出席股東大會一波三折，疑因太遲購買股票，股東名單無相關名字，一度被拒絕進內，直至股東大會開始前，他獲准以旁聽身份進場發問。《香港01》正向香港科技探索查詢。



HKTVmall母公司「香港科技探索有限公司」進行「頭身分離」實驗，PETA亞洲善待動物組織6月2日趁該公司股東大會，到門外抗議。（湯致遠攝）

PETA亞洲善待動物組織支持者Cosplay上香港科技探索創辦人王維基。（湯致遠攝）

PETA亞洲善待動物組織支持者手持七孔流血的豬頭及沾滿血的殺豬刀道具。（湯致遠攝）

抗議告示牌模仿HKTVmall的美術風格，以黃綠色作為主色調，並寫上︰「HKTV劈價冇手軟，劈動物一樣冇手軟！你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗。」（湯致遠攝）

PETA亞洲善待動物組織早前引述HKTVmall母公司「香港科技探索」發布的年度報告指，該公司過去4年來進行38項實驗，涉及豬及綿羊的身體部位，包括切除頭部並維持生命活動長達7小時，也無法保證日後能實現成果，批評相關研究殘忍，且效果成疑。

PETA亞洲善待動物組織買股票 試圖出席香港科技探索股東大會

香港科技探索今早10時舉行股東周年大會，PETA亞洲善待動物組織上周用公司名義，經證券行購入該公司一股股票（若按過去5日平均股價1.08元計算，即一股折合約1,080元），並派代表以股東身份出席大會，試圖現場當面質詢管理層。

PETA亞洲善待動物組織上周用公司名義，經證券行購入香港科技探索股票，試圖參加股東大會。（湯致遠攝）

動保成員無聲抗議︰你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗

該動保組織支持者在門外無聲抗議，其中一人身穿實驗袍、戴上香港科技探索創辦人王維基外貌的面具，雙手持有不同道具，分别是七孔流血的豬頭及沾滿血的道具殺豬刀。放在地上的開合式告示牌，則模仿HKTVmall的美術風格，以黃綠色作為主色調，並寫上︰「HKTV劈價冇手軟，劈動物一樣冇手軟！你每張訂單都贊助頭身分離動物實驗。」

PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝。（湯致遠攝）

香港科技探索續投放資源 憂實驗對象波及貓狗等動物

PeTA亞洲善待動物組織倡議專員鄧國輝表示，動物實驗事件已影響香港科技探索的商譽，例如英國美妝護膚品牌LUSH等商戶，已從HKTVmall中下架，同時也導致部份擁躉失望，惟該公司未來仍不斷投放資源至實驗，卻不確定能否取得效益，擔心未來的實驗對象波及貓狗等動物。

鄧國輝接受傳媒訪問後換上西裝步進大樓登記。（湯致遠攝）

籲香港科技探索發掘其他更可行的實驗方法

鄧國輝又指，外國已有不少文獻證明毋須通過動物進行實驗，例如器官晶片技術便能高度模擬人體對藥物的反應，而動物與人體構造不同，實驗結果未必準確，更稱美國國家衞生院曾指出逾90%通過動物實驗研發的新藥，最後都出現問題，建議香港科技探索發掘其他更可行的實驗方法。

疑因PeTA亞洲善待動物組織太遲購買股票，香港科技探索的股東名單中沒有其名字，因此不准派代表出席股東大會。（湯致遠攝）

獲特別安排以旁聽身份在股東大會發問

鄧國輝接受傳媒訪問後，換上西裝步進大樓登記，約10分鐘後折返向記者指，疑因PeTA亞洲善待動物組織太遲購買股票，香港科技探索的股東名單中沒有其名字，一度被拒絕出席股東大會。直至在股東大會開始前，他獲特別安排以旁邊身份出席及允許發問。