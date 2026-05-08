母親節超市大戰爆發　HKTVmall宣布全年減價　學者憂小店爆結業潮

【超市優惠／佳寶／佳宝／京東／百佳／惠康／HKTVmall／零售業／零售市道】母親節將至，各大超市本周相繼公布新一輪優惠，當中本港兩大龍頭惠康與百佳周六（9日）同推88折優惠；至於HKTVmall今日（8日）正式啟動「全年減價戰」，周六不論自取、送貨上門及門市購物都享有85折優惠；內地電商京東旗下的佳寶更早於上周六（2日）推出今年第8次的8折優惠，即今年一半未過已有63日在8折中度過。



恒大市場學者殷暉表示，擔心貨品價錢將迎來反彈，相比平時更貴，建議市民貨比三家。經濟學者李兆波則指，超市減價戰可能引致更多小店結業，超市部份貨品或因利潤率降低逐漸停售。



怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。（資料圖片）

怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。（資料圖片）

佳寶繼4月底再次推出全線門市8折，今次優惠期為5月2日至5月12日。（資料圖片／黃寶瑩攝）

惠康、百佳、佳寶及HKTVmall本周同推優惠

本港超市大戰愈演愈烈，內地電商京東早在上月底宣布，網上超市每日8折，買滿99元更免運費送上門，隨着母親節將至，各大超市近日分別以不同名目，在網上公布推出限定優惠，其中又以HKTVmall「反擊」招數最激烈，今晚（8日）更宣布啟動「全年減價戰」。

百佳推出推出「寵愛媽媽日」，顧客買滿150元88折。（百佳FB圖片）

百佳寵愛媽媽日買滿150元88折

百佳超級市場︰推出「寵愛媽媽日」母親節優惠，顧客周六（9日）在門市購買滿150元即享88折；至於網購買滿800元，輸入優惠碼「MGET8」享92折、買滿1,200元輸入優惠碼 「MGET12」享88折。

惠康推出「初夏大折日」，顧客買滿168元88折。（惠康FB圖片）

惠康初夏大折日買滿168元88折

惠康超級市場︰推出「初夏大折日」，顧客周六（9日）在門市購買滿168元即享88折，若買紅白餐酒滿300元，更可額外享85折。

佳寶慶祝何文田廣場新店開幕全線門店8折。（佳寶FB圖片）

佳寶慶祝新店開幕全線門店8折

佳宝食品超級市場︰為慶祝何文田廣場新店開幕，與街坊分享喜悅，由5月2日至5月12日全線門店8折，即無特定限額便可享折扣優惠，推廣期更橫跨母親節。

翻查資料，佳寶由新年至今已先後8次推出8折優惠，理由包括新年及復活節等，甚至無理由突然推出，連同這一次優惠，今年佳寶8折多達63日。

HKTVmall正式啟動「全年減價戰」。（HKTVmall圖片）

HKTVmall最新一輪「鬥減價」詳情。（文件截圖）

HKTVmall正式啟動全年減價戰

HKTVmall︰早前推出兩輪「鬥減價」取得大成功，即送貨上門訂單85折及自取訂單85折優惠，將正式啟動「全年減價戰」，最新一輪「鬥減價」周六（9日）開始，同步推出3項85折優惠，客戶不論自取、送貨上門及門市購物，都可享有85折。

其實，上月中本港已掀起一輪超市大戰，當時惠康與百佳鬥推88折減價戰，隨後京東4月24日至4月30日再推全線門店8折。其後HKTVmall公布，傳統超市競爭激烈，大型連鎖超市分別推出88折等不同優惠，因而推出85折作出「強勢回應」。

HKTVmall創辦人王維基5月2日預告，即將從不丹旅遊回港，本周將與同事準備「全年減價戰」。（王維基Threads圖片）

王維基上周預告與同事準備「全年減價戰」

創辦人王維基更在社交平台「宣戰」，指當年只有100萬元也無懼大財團，如今公司座擁數以十億流動資產，看看誰先投降。直至上周六（2日）他再預告，即將從不丹旅遊回港，本周將與同事準備「全年減價戰」。

我三十年前起家，由CTI（城市電訊）到香港寬頻，靠嘅就係「減價戰」。當年袋裏面只有一百萬，我都唔驚你班大財團。今天HKTVmall坐擁數以十億流動資產，沒有負債，每年EBITDA淨賺三億，我就要睇吓邊個先投降。 HKTVmall創辦人王維基

京東不點名回應王維基指︰「賺咗香港人咁多年錢，竟然只係畀85折？咁樣真係有啲孤寒！」（京東港澳FB圖片）

京東不點名回應︰85折真係有啲孤寒

佳寶背後的內地電商企業京東「不甘示弱」，上月底在社交平台宣布，京東網上超市每日8折，買滿100元即減20元，買滿99元可免運費上門，更不點名回應︰「賺咗香港人咁多年錢，竟然只係畀85折？咁樣真係有啲孤寒！」

恒大學者殷暉指出，減價戰爆發至今，已為零售業構成不健康的生態。（受訪者提供圖片）

市場學者憂貨品價錢反彈 料將有超市頂不住投降

恒大市場學者殷暉表示，雖然目前超市大戰爆發對消費者沒有影響，但他擔心貨品價錢將迎來反彈，相比平時更貴，剛巧各大超市的貨品類型相近，因此他建議市民貨比三家。「八折口號嚟啫，係咪真係八折呢？」

殷暉認為減價戰爆發至今，已為零售業構成不健康的生態，帶來的影響仍有待觀察，不過，當有一天利潤降至接近零，相信必定有超市頂不住舉手投降。「其實王維基講得好啱，睇吓邊個投降先囉。」

經濟學者李兆波擔心超市減價戰導致更多小店結業。（資料圖片）

經濟學者憂小店結業 超市部份貨品利率低停售

經濟學者李兆波表示，超市競爭愈來愈激烈，最終可能導致反擊資源有限的小店結業，零售業變得更難以生存，而超市部份貨品因利潤率降低，而逐漸不再發售。