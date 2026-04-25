超市大戰｜HKTVmall「宣戰」明推網店85折　稱競爭激烈需強勢回應

【HKTVmall／HKTVmall85折／百佳／惠康／佳宝食品超級市場/京東／佳寶／超市優惠／零售業／零售市道】最近本港兩大超市龍頭百佳及惠康齊推88折優惠，其後佳寶也推出為期7日的8折優惠，超市大戰正式爆發，戰火更由實體門店蔓延至網店市場，惠康今日（25日）起推出為期兩日的網店88折優惠，至於百佳則續推門店優惠，顧客加1元可換購啡蛋6隻裝。



HKTVmall今日（25日）傍晚公布，由於近期傳統超市競爭激烈，大型連鎖超市分別推出88折等不同優惠，需要作出「強勢回應」，因此明日（26日）將推出85折優惠，涵蓋超市、個人護理、美妝、寵物及母嬰產品，只要上述類別產品消費滿999元，輸入優惠碼便能享有折扣優惠。此外，HKTVmall更預告續推更多驚喜優惠。



繼百佳超級市場、惠康超級市場及佳寶超級市場推折扣優惠後，HKTVmall公布推出85折優惠。（資料圖片）

怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。最近百佳及惠康便齊推88折優惠。（資料圖片）

怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。最近百佳及惠康便齊推88折優惠。（資料圖片）

內地電商平台京東去年8月15日宣布正式收購佳寶後，不斷推出八折優惠，圖為去年聖誕的八折優惠。（資料圖片）

惠康一連兩日推網購88折優惠 百佳買滿$150加$1換啡蛋

長和旗下的百佳超級市場及DFI集團旗下惠康超級市場，一直是本港超市的兩大龍頭，惟近月傳出惠康合併百佳的消息，更上演超市大戰。百佳及惠康上周六（18日）推出一連兩日的限時快閃88折優惠後，惠康即日起（25日），再推出為期兩日的網購88折優惠，只要在網店買滿888元，除了送貨上門更獲88折優惠。

雖然百佳沒有再推折扣優惠，但推出「佳蛋生日」優惠，顧客只要買滿150元，加1元即可換購啡蛋6隻裝。同時，去年被內地電商平台京東收購的佳宝食品超級市場（佳寶），昨日（24日）至4月30日也推出全線門店貨品8折優惠。

HKTVmall推網店買滿$999享85折 涵蓋過百萬款產品

HKTVmall今日傍晚公布，明日（26日）將推出85折優惠，涵蓋過百萬款產品，包括超市、個人護理、美妝、寵物及母嬰產品，只要上述類別產品消費滿999元，輸入優惠碼「8WEEKEND」便能享有折扣優惠。

HKTVmall表示，近期傳統超市競爭激烈，需要作出「強勢回應」。（奧海城網頁圖片）

因近期傳統超市競爭激烈推88折等優惠 需作出「強勢回應」

HKTVmall解釋，近期傳統超市競爭激烈，大型連鎖超市分別推出88折等不同優惠，因而推出85折作出「強勢回應」，讓顧客可避開人潮，不需排隊，便能安坐家中享受舒適的購物體驗。

香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶預告，將持續推出更多驚喜優惠。（資料圖片）

行政總裁︰超市大戰打得火熱 將續推更多驚喜優惠

香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶表示︰「超市大戰打得火熱，HKTVmall將持續推出更多驚喜優惠，讓客戶隨時輕鬆掃貨，真正慳錢慳力慳時間。」