旅發局國際龍舟節首延長13日　推盛夏優惠麥當勞巨無霸餐買一送一

由香港旅遊發展局（旅發局）全新推出「香港夏日盛會」，將以踏入50周年的「永明香港國際龍舟邀請賽」揭開序幕，今（2日）宣布，龍舟節的尖沙咀海濱活動將首次延長至13日，由6月19日（即端午節）至7月1日舉行。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理楊浩章先生指，為吸引過夜旅客，將推出數十萬份消費優惠，包括$10可享用敏華冰室「黯然銷魂飯」，以及麥當勞巨無霸餐買一送一優惠等。



楊浩章公布「永明香港國際龍舟節」的尖沙咀海濱活動一連13日活動亮點。（彭紹殷攝）

國際龍舟節首延長至13日 設美食街、「迷你兵團」打卡點

旅發局「永明香港國際龍舟節」的尖沙咀海濱活動將於6月19日（即端午節）至7月1日舉行，活動首次延長至13日。在尖沙咀星光大道設有龍舟美食街及啤酒樂園，亦設有四個打卡位，為永明香港龍舟共創站、22米長傳統木龍舟、以電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題的打卡點、巨型可口可樂樽及龍舟主題打卡點。旅發局主席林建岳指，「永明香港國際龍舟節」作為「香港夏日盛會」頭炮國際盛事，可以為市民及旅客帶來只在香港體驗，同時彰顯香港亞洲城市之都地位。

旅發局主席林建岳稱，希望活動吸引更多過夜旅客訪港，帶動整體消費。（彭紹殷攝）

旅發局「香港夏日盛會」一眾支持機構合照。（彭紹殷攝）

龍舟節賽事規模升級 新增「漁民盃」及「錦標賽」

今年龍舟節的賽事將於6月27至28日舉行，今年賽事有超過220支隊伍，有來自16個國家及地區的約4,500名健兒進行賽事，龍總主席鍾志樂表示，「賽事規模再創新高，參賽隊伍國家，及地區數量比往年多。」

另外，為慶祝踏入「50周年的香港國際龍舟邀請賽」，活動增添新項目，其中一項為「50周年漁民盃」，邀請來自香港仔柴灣等綠枝本地漁民組隊，用木製的龍舟出戰，另一項為「50週年錦標賽」，此項目將會集合九項主要賽事的冠軍人馬，共同爭奪「終極龍王」殊榮，鍾志樂表示，新設項目向龍舟運動致敬，展現重視傳統文化以及推動項目持續發展的承諾。

龍種主席鐘志樂（彭紹殷攝）

推盛夏購物餐飲優惠 旅客可$10歎敏華「黯然銷魂飯」

楊浩章有透露，抵港旅客可於多個商戶享有高達半價的購物及餐飲優惠，旅客可以$10享用敏華冰室的「黯然銷魂飯」，另有部份優惠適用於香港市民，包括麥當勞巨無霸餐買一送一優惠，詳情將會稍後公布。

另外，在「香港夏日盛會」夏日推廣期間，旅發局與Trip.com group 合作推出總值超過港幣2000萬元的優惠。若旅客由6月15日至8月31日，在Trip.com或𢹂程旅行平台預訂7月1日至9月14日期間的香港酒店，單一交易滿港幣$1500或以上可獲一項景點門票及一種公共交通工具，優惠涵蓋多個熱門景點，包括山頂纜車主題樂園，香港摩天輪等等，及機場快綫和巴士日票。優惠將由旅客籌劃訪港行程開始，旅客預訂酒店後可以直接透過平台換取優惠，送完即止。

此外，旅發局亦與Alipay HK、支付寶、Alipay+合作推出優惠，旅客只需於指定廣場掃描指定二維碼，則可隨機獲得最高港幣或人民幣$500的消費獎賞，可於任何貼有Alipay HK、支付寶、Alipay+標識的商店使用。

旅發局聯同30間商戶於龍舟節活動期間，推出酒店、餐飲及購物優惠。（彭紹殷攝）