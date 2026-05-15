4月錄422萬旅客訪港　按年升一成　旅發局密切留意中東局勢影響

4 月初步訪港旅客人次為約 422 萬，較去年同期上升10%。旅發局表示密切留意中東局勢對航空運力及旅遊巿場的影響，靈活調撥資源，爭取更多高增值旅客。



4 月初步訪港旅客人次為約 422 萬，較去年同期上升10%。（資料圖片/鄭子峰攝）

4月初步訪港旅客人次約有422萬，較去年同期上升10%

今年4月錄得310萬內地旅客訪港，按年升一成，非內地旅客則有111萬，按年升8%。4月總旅客量達421.7萬人次。旅發局表示4月初舉行的「香港國際七人欖球賽」有助吸引更多國際旅客到訪，延續過去數月的旅客增長趨勢。

累計今年1至4月錄得約1,852萬人次訪港，按年增加15%。其中，中國內地旅客佔1,418 萬人次，非中國內地旅客為 434 萬人次，分別按年多 18%及 8%。

旅發局會密切留意中東局勢對航空運力及旅遊巿場的影響和最新發展，靈活調撥資源，爭取更多高增值旅客，令旅遊業發揮最大的經濟效益。