旅發局邀韓男團SEVENTEEN成員JOSHUA藝遊香港　拍片宣傳盛事之都

今年3月，本港舉辦了多場國際級藝術盛事，包括Art Basel Hong Kong及Art Central等藝壇重點，旅發局更特意邀請著名韓國男團SEVENTEEN成員JOSHUA（洪知秀）來港體驗該兩大藝壇盛事，並走訪本港熱門旅遊景點，拍攝宣傳短片，對海外及本地旅客介紹香港作為「盛事之都」的魅力。



JOSHUA@SEVENTEEN走進 Art Central，遊走多個藝廊展區，近距離欣賞國際及本地藝術家的創作。（旅發局提供）

旅發局表示，JOSHUA一直對藝術與創意文化有濃厚興趣，曾多次透過個人社交平台分享對藝術、設計及生活美學的見解。是次訪港，他以藝術視角深入多個藝術及城市藝術空間，包括怡和大廈、置地廣場及北角東岸公園，親身了解當代藝術如何與建築及公共空間互相融合。

此外，JOSHUA亦到中環了解旅發局與Art Basel聯手合作的「戶外數碼投影藝術」，並與創作者DeeKay交流，探討數碼藝術在不同媒介的創作與表現形式。他表示非常開心能參與今年香港藝術週，形容多元文化與頂尖藝術交融的氛圍，令他感到驚喜，並期待未來再次來港探索更多優秀作品。