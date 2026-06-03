電動車電池回收｜退役電池量未來4年飆5倍　首大型回收設施本月開

電動車愈來愈普及，如何處理電動車「舊電池」也考功夫。環境保護署今日（3日）指，根據過去電動車首次登記的數字，就未來五年電動車退役電池量作出粗略估算，將由今年約1,300公噸逐步上升至2030年約6,700公噸。環保署指，全港首間大型電動車電池回收設施正在環保園建設中，預計本月投入運作，將退役電池轉化為再生黑粉，轉廢為材。



環境保護署根據過去電動車首次登記的數字，就未來五年退役電池量作出粗略估算，由2026年約1 300公噸逐步上升至2030年約6700公噸。（Getty）

每年產生電動車退役電池總量由今年1300公上升至2030年約6700公噸

環境及生態局今日（3日）書面答覆立法會議員陳克勤提問稱，電動車電池壽命一般為五至十年，而環保署根據過去電動車首次登記的數字，就未來五年退役電池量作出粗略估算，由2026年約1,300公噸逐步上升至2030年約6,700公噸，但因每輛電動車電池的實際壽命受不同因素影響，實際退役電池數量或與估算存在差異。

顧問評估推電動車電池生產者責任計劃可帶來約6,600萬元附加價值

環境及生態局指，環保署今年初委託獨立顧問評估電動車電池生產者責任計劃的社會和經濟影響，結果顯示，計劃預計將為香港帶來顯著的經濟效益，推動綠色科技投資，為本地生產總值帶來約6,600萬元的附加價值，並且為廢物管理及回收行業創造超過100個全職職位就業機會，約佔2024年相關行業總勞動力的3%。

今年內就電動車電池生產者責任計劃諮詢立法會環境事務委員會

當局指，環保署正就電動車電池生產者責任計劃諮詢業界，內容包括如何完善電動車電池的追蹤溯源機制，以提升對電池全週期的管理成效，並會按實際情況於2026年內就電動車電池生產者責任計劃諮詢立法會環境事務委員會。

全港首間大型電動車電池回收設施正在環保園建設中，預計於2026年6月投入運作，將退役電池轉化為再生黑粉。（資料圖片/梁鵬威攝）

屯門環保園首間大型回收設施料本月運作 將退役電池轉化為再生黑粉

環境及生態局又指，為應對隨之而來的退役電池處理需求，政府正積極提升本地回收及處理電動車退役電池的能力，並完善相關配套設施，透過加強本地處理一方面推動資源循環，另一方面減低對環境造成的負面影響。全港首間大型電動車電池回收設施正在環保園建設中，預計於今年6月投入運作，將退役電池轉化為再生黑粉，轉廢為材。