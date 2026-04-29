全港首個商廈電動車氫能充電系統　落戶北角煤氣公司總部大樓

電動車趨普及，但商廈增設充電設施時會面臨原有電力系統負荷不足難題，香港中華煤氣有限公司宣布，北角總部大樓的全港首個商廈電動車氫能充電系統正式啟用。煤氣公司指，系統透過靈活的氫能發電方案提供額外電力，大廈毋須大規模升級電力設施，為停車場增設充電樁，新方案亦能為用戶部署綠氫能充電系統，達至零碳供電。



煤氣公司營運總裁（香港業務）鄭曉光（左）與立法會環境事務委員會主席陳家珮（右）體驗氫能充電系統為電動車充電。（煤氣公司提供）

相關項目由煤氣公司與氫能關鍵設備製造商及工程服務商中集安瑞科合作， 採用了全樽裝本地氫模式，先將本地生產的氫氣注入氣瓶，運送至商廈並接駁氫能設備發電，為3個汽車充電樁提供電力，每公斤氫氣可產生15度電，用戶可因應用電需求，選用不同規模的氫能發電設備。

除了從地下燃氣管道提取氫氣應用，全樽裝本地氫模式為本港的氫能應用提供多一個選擇，這種入樽供氫模式， 具備靈活性高的優點， 讓商廈毋須進行大規模電力設施升級便可部署汽車充電系統，是拓展綠色運輸場景的重要一步。同時，方案可配合使用將軍澳堆填區產生的綠氫， 達至零碳供電。

煤氣公司在北角總部大樓舉行「全港首個商廈電動車氫能充電系統」啟用儀式。（煤氣公司提供）

煤氣公司指，為配合國家「十五五」規劃及特區政府的氫能發展方向，將繼續推出更多氫能應用「續集」，例如為建築地盤提供綠色電力、繼續利用總長超過3,700公里的燃氣管網作管道抽氫等，助力香港成為氫能技術轉化與認證的國際樞紐。