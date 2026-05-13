電動車一換一｜運輸署：三月1.35萬宗申請已完成審批 涉8.99億元
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【電動車／一換一補貼】電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）3月31日屆滿後不再繼續，當時大批市民趕「坐尾班車」搶購電動車。運輸署今日（13日）表示，今年3月接獲約1.35萬宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍，目前已完成審批所有3月的申請，而截至4月底，涉及電動車首次登記稅寬減約8.99億元。
根據運輸署資料，由2025年1月至今，電動車首次登記數字長期維持4,000輛以下，只有去年12月突然飆升至5,156輛，全年每月平均數量為3,129輛，直至今年2月25日《財政預算案》公布電動車「一換一」不再繼續，其後3月及4月分別飆升至9,150輛及8,078輛，按年升271%及285%。
運輸署3月接獲約1.35萬宗電動車一換一申請
運輸署今日表示，今年3月接獲約1.35萬宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍。已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序盡快處理，並嚴謹核實申請，確保謹慎使用公帑。
截至4月底電動車首次登記稅寬減涉8.99億元
運輸署公布，已完成審批所有3月接獲的「一換一」計劃申請，所有符合申請資格獲批的申請，已交由分銷商／進口者安排車輛進行首次登記手續。市民可致電（1823）或運輸署香港牌照事務處（2804 2637），或相關分銷商查詢。
運輸署並指，截至4月底，已獲批並完成首次登記的電動車，涉及的首次登記稅寬減總額約為8.99億元。
中石化（香港）以3638.6萬元中標將軍澳電動車充電站 批租期12年電動車一換一｜3、4月出牌量按年升2.8倍 BYD、廣汽埃安輪流稱王電動車集體曬太陽？一換一運署申請積壓 2000新車或拖兩月始交車九巴學院成首間集三級制電動車維修課程私營機構 新課程公眾可報