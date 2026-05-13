電動車一換一｜運輸署：三月1.35萬宗申請已完成審批　涉8.99億元

【電動車／一換一補貼】電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）3月31日屆滿後不再繼續，當時大批市民趕「坐尾班車」搶購電動車。運輸署今日（13日）表示，今年3月接獲約1.35萬宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍，目前已完成審批所有3月的申請，而截至4月底，涉及電動車首次登記稅寬減約8.99億元。



運輸署公布，已完成審批所有三月接獲的「一換一」計劃申請。（資料圖片）

根據運輸署資料，由2025年1月至今，電動車首次登記數字長期維持4,000輛以下，只有去年12月突然飆升至5,156輛，全年每月平均數量為3,129輛，直至今年2月25日《財政預算案》公布電動車「一換一」不再繼續，其後3月及4月分別飆升至9,150輛及8,078輛，按年升271%及285%。

運輸署3月接獲約1.35萬宗電動車一換一申請

運輸署今日表示，今年3月接獲約1.35萬宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍。已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序盡快處理，並嚴謹核實申請，確保謹慎使用公帑。

截至4月底電動車首次登記稅寬減涉8.99億元

運輸署公布，已完成審批所有3月接獲的「一換一」計劃申請，所有符合申請資格獲批的申請，已交由分銷商／進口者安排車輛進行首次登記手續。市民可致電（1823）或運輸署香港牌照事務處（2804 2637），或相關分銷商查詢。

運輸署並指，截至4月底，已獲批並完成首次登記的電動車，涉及的首次登記稅寬減總額約為8.99億元。